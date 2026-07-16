นาทีชีวิต! ตร.หญิงโครงการพระราชดำริช่วยทำคลอดทารกแฝดในห้องน้ำ ก่อนเปิดทางส่ง รพ. ปลอดภัยทั้งแม่ลูก

ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริแท็กทีมช่วยหญิงคลอดลูกแฝดฉุกเฉิน ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตที่แฝดคนแรกคลอดออกมาแล้ว แต่สายสะดือยังคาอยู่ และอีกคนยังอยู่ในครรภ์ เจ้าหน้าที่เร่งปฐมพยาบาลจนปลอดภัย ก่อนซิ่งเปิดทางนำส่ง รพ.ราชวิถี ถึงมือแพทย์ทันเวลา รอดชีวิตปลอดภัยทั้งแม่และลูก
วันนี้ (16 ก.ค.) พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บัญชาการศึกษา ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจร ศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศจร.ตร.) กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ หลังเข้าช่วยเหลือหญิงใกล้คลอดบุตรในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที ท่ามกลางช่วงเวลาที่ทุกวินาทีมีความหมาย โดยสามารถช่วยเหลือทารกแฝดคนแรกได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ก่อนเร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เปิดเส้นทางนำส่งมารดาไปยังโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อให้แพทย์ทำคลอดทารกแฝดอีกคนได้อย่างปลอดภัย สะท้อนถึงความพร้อม ความรู้ ความกล้าตัดสินใจ และหัวใจของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่พร้อมยืนเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 เวลาประมาณ 08.30 น. ศูนย์วิทยุจราจรโครงการพระราชดำริได้รับแจ้งเหตุว่ามีหญิงคลอดบุตรภายในห้องน้ำของบ้านพัก บริเวณประชาราษฎร์บำเพ็ญ ซอย 9 เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริจึงเร่งเข้าพื้นที่ให้การช่วยเหลือโดยทันที
เมื่อไปถึงพบว่ามารดาได้คลอดทารกแฝดคนแรกแล้วภายในห้องน้ำ โดยทารกยังมีสายสะดือและรกเชื่อมต่อกับมารดา ขณะที่ยังมีทารกแฝดอีกหนึ่งคนอยู่ในครรภ์ เจ้าหน้าที่จึงเร่งประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบ เพื่อดูแลความปลอดภัยของทั้งแม่และลูก
ด.ต.หญิง ณฐมน ประสงค์สันติ์ ผบ.หมู่ กก.6 บก.จร. ซึ่งเพิ่งย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในโครงการพระราชดำริ พร้อมกำลังตำรวจที่เข้าช่วยเหลือ ได้ใช้ความรู้จากการฝึกอบรมด้านการช่วยเหลือผู้คลอดบุตรจากโรงพยาบาลกรุงเทพ เข้าประเมินอาการและให้การช่วยเหลือทารกในเบื้องต้น โดยเช็ดทำความสะอาดร่างกาย ใช้ลูกยางแดงดูดของเหลวในปากและจมูก ก่อนกระตุ้นร่างกายทารกอย่างถูกวิธี จนทารกส่งเสียงร้องแรกของชีวิตได้อย่างปลอดภัย สร้างความโล่งใจให้แก่ครอบครัวและเจ้าหน้าที่ทุกคนในที่เกิดเหตุ
ต่อมารถพยาบาลพร้อมทีมแพทย์ฉุกเฉินจากศูนย์กู้ชีพนเรนทรเดินทางมาถึง และดำเนินการตัดสายสะดือ พร้อมประเมินอาการของมารดาและทารกแฝดอีกคนที่ยังอยู่ในครรภ์ ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย จากนั้นตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริได้เร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เปิดเส้นทางนำส่งมารดาและทารกไปยังโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อให้ทีมแพทย์ดำเนินการทำคลอดทารกแฝดอีกคนได้อย่างปลอดภัย ภารกิจทั้งหมดเป็นไปอย่างรวดเร็ว แม่นยำ และต่อเนื่อง จนแม่และลูกทั้งสองคนได้รับการส่งต่อถึงมือแพทย์อย่างปลอดภัย
การปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ที่ไม่ได้มีบทบาทเพียงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร แต่ยังมีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะ การตัดสินใจ และการประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์ฉุกเฉินในการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤต สร้างความเชื่อมั่นว่าตำรวจพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกสถานการณ์
พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ กล่าวว่า ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทุกนายที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ครั้งนี้ โดยเฉพาะ ด.ต.หญิง ณฐมน ประสงค์สันติ์ ที่แม้เพิ่งย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ แต่สามารถแสดงศักยภาพและความกล้าหาญในสถานการณ์จริงได้อย่างโดดเด่น เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของ “ดาวดวงใหม่” ในวงการตำรวจจราจร ที่ไม่เพียงทำหน้าที่ดูแลการจราจร แต่ยังพร้อมยืนหยัดเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกวินาทีสำคัญ ด้วยความรู้ ความสามารถ และจิตวิญญาณของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์