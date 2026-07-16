‘RUN FOR HONOR 2026’ เตรียมเนรมิตเส้นทาง ปราสาทตาควาย-เนิน 350 ชวนนักวิ่งทั่วประเทศรำลึกผู้เสียสละ

เพจ ‘Run For Honor’ ประกาศเตรียมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี 'RUN FOR HONOR 2026' ภายใต้แนวคิด 'ทุกก้าว เพื่อเกียรติยศของผู้เสียสละ' ชวนประชาชนและนักวิ่งทั่วประเทศร่วมสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ บนเส้นทางปราสาทตาควายและเนิน 350 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2569 นี้ พร้อมส่งสัญญาณให้นักวิ่งเตรียมความพร้อมของร่างกาย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรำลึกถึงความกล้าหาญและเชิดชูเกียรติวีรชนผู้เสียสละเพื่อส่วนรวม ก่อนเปิดเผยรายละเอียดการรับสมัครอย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้
เมื่อวันที่ 14 ก.ค. เพจ "Run For Honor" โพสต์ข้อความเชิญชวนร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งครั้งสำคัญแห่งปี “RUN FOR HONOR 2026” ภายใต้แนวคิด “ทุกก้าว เพื่อเกียรติยศของผู้เสียสละ” ชวนนักวิ่งทั่วประเทศร่วมสัมผัสเส้นทางประวัติศาสตร์ ณ ปราสาทตาควาย และเนิน 350 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2569 เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญและเชิดชูเกียรติวีรชน โดยในปีนี้คณะผู้จัดงานได้เตรียมเนรมิตเส้นทางบริเวณ ปราสาทตาควาย - เนิน 350 ให้เป็นสนามทดสอบพลังกายและพลังใจของนักวิ่ง
กิจกรรมในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพและการกุศลเท่านั้น แต่ยังเป็นการสื่อสารวาระที่สำคัญอย่างยิ่ง นั่นคือการรำลึกถึงความหมายของคำว่า “เกียรติยศ” “ความเสียสละ” และ “ความทรงจำ” ผ่านทุกย่างก้าวของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ที่ได้เสียสละเพื่อส่วนรวม
ทางคณะผู้จัดงานได้ส่งสัญญาณถึงนักวิ่งและประชาชนที่สนใจ ให้เริ่มเตรียมความพร้อมของร่างกายตั้งแต่บัดนี้ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้บันทึกกำหนดการสำคัญลงในปฏิทิน เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ในครั้งนี้
สำหรับกิจกรรม "RUN FOR HONOR 2026 ทุกก้าว เพื่อเกียรติยศของผู้เสียสละ" จะมีกำหนดจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 ธันวาคม 2569 ณ ปราสาทตาควาย และเนิน 350 นักวิ่งที่สนใจสามารถเตรียมตัวให้พร้อม ส่วนรายละเอียดการเปิดรับสมัคร ประเภทการแข่งขัน และกำหนดการเชิงลึก จะมีการประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการในเร็วๆ นี้