อสมท แถลงเสียใจปมนักข่าวอาวุโสตบหน้าทีมงานไทยพีบีเอส เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง

อสมท ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างผู้สื่อข่าวในสังกัดกับทีมงานไทยพีบีเอส ยืนยันไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบ และกำลังเร่งสอบข้อเท็จจริงเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ทุกฝ่าย
จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเผยแพร่ข้อความอ้างว่าเกิดเหตุนักข่าวอาวุโสจากช่องข่าวดังช่องหนึ่งตบหน้าทีมงานข่าวจากอีกสำนัก ระหว่างปฏิบัติหน้าที่บริเวณทำเนียบรัฐบาล จนกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์นั้น
ล่าสุดวันนี้ (16 ก.ค.) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ออกหนังสือแถลงกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สื่อข่าวตามที่ปรากฏข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานข่าวของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และผู้ปฏิบัติงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ขณะปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าว ณ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งได้รับความสนใจจากสังคมนั้น
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขออภัยต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงประชาชนที่ติดตามข่าวสารจากเหตุการณ์ดังกล่าว
อสมท ยึดมั่นในหลักจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชน การเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้อื่น และไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงหรือการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่ากรณีใด บริษัทฯ ได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน และจะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย หากผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณขององค์กร บริษัทฯ จะดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพิจารณามาตราการที่เหมาะสมตามผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง เพื่อส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรต่อไป
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักจริยธรรมวิชาชีพ”