Ragnarok: The New World เปิดเซิร์ฟเวอร์สุดยิ่งใหญ่ จัดเต็มกิจกรรมฉลองเปิดเกม

กรุงเทพ 16 กรกฎาคม 2569 - สิ้นสุดการรอคอย! หลังจากสร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ผ่านงานเทศกาล Carnival เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา วันนี้ 《Ragnarok: The New World》 พร้อมเปิดประตูสู่โลกใบใหม่ให้ผู้เล่นได้สัมผัสอย่างเต็มรูปแบบแล้ว! เตรียมทะยานสู่ยุคสมัยใหม่ของ RO ไปด้วยกัน พบกับการเปิดตัวอาชีพใหม่ล่าสุด "Druid" ที่มาพร้อมกับอาชีพพื้นฐานทั้ง 8 อาชีพและกิจกรรมแจกไอเทมฉลองเปิดเซิร์ฟเวอร์แบบจัดเต็ม
BABYMONSTER ปลุกเวทีลุกเป็นไฟ ดันกระแส Carnival พุ่งทะยานก่อนเปิดเกม บรรยากาศงานเทศกาล Carnival เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา เต็มไปด้วยความคึกคัก โดยมีไฮไลต์ จัดเต็มทั้งแฟชั่นโชว์จากเหล่าคอสเพลเยอร์ ความสนุกยังไม่หยุดแค่นั้น เพราะงานนี้ได้วงดนตรีขวัญใจมหาชน อย่าง Three Man Down และ 5 หนุ่มบอยแบนด์สุดฮอตจากวง Perses มาสาดความสนุกบนเวที ต่อด้วยเซอร์ไพรส์สุดพิเศษจากการปรากฏตัวของเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังระดับโลกอย่าง BABYMONSTER ซึ่งเรียกเสียงฮือฮา และสร้างปรากฏการณ์ให้แฟนเกมที่ตั้งตารอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 กรกฎาคมนี้
ในช่วงการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Ragnarok: The New World ทีมงานได้เตรียมของรางวัลฉลองเปิดเซิร์ฟเวอร์แบบจัดเต็มไว้สำหรับนักผจญภัยทุกคน เพียงล็อกอินเข้าเกมก็รับ [Kafra VIP Pass] สุดพิเศษได้ฟรี ปลดล็อกสิทธิพิเศษถาวรมากมาย ทั้ง AFK ออฟไลน์, การรับรางวัลเควสประจำวันย้อนหลัง และ การรีเซ็ตสกิลฟรี ซึ่งช่วยลดกำแพงการเติบโตลงอย่างมาก ทำให้การผจญภัยราบรื่นและสนุกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้เล่นยังจะได้รับหมวกคัสตอมลิมิเต็ด [DJ Poring] พร้อมด้วยชุดแฟชั่นลิมิเต็ด [มอนสเตอร์กาลเวลา] ที่พรีเซนเตอร์ระดับโลกอย่าง BABYMONSTER มอบให้เป็นพิเศษ และกรอบโปรไฟล์ลิมิเต็ด [เสียงใบเรือฝ่าคลื่น] เพื่อสร้างสรรค์ลุค RO โฉมใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
นอกเหนือจากรางวัลล็อกอินแล้ว ทีมงานยังได้เปิดกิจกรรมพิเศษแบบจำกัดเวลา "Bargain Battle" หรือ ศึกต่อราคา ผู้เล่นสามารถชวนเพื่อนมาร่วมสนุกด้วยกันเพื่อต่อราคาชุดแฟชั่นซัมเมอร์ลิมิเต็ดให้ลดลงต่ำสุดถึงเพียง 2% ของราคาเดิม รับรางวัลไอเทมภายนอกสุดพิเศษในราคาสุดคุ้ม เติมความสนุกให้การผจญภัยในซัมเมอร์นี้ยิ่งขึ้น และในช่วงเทศกาลฉลองเปิดเซิร์ฟเวอร์ การเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนดภายในเกมยังมีโอกาสได้รับของรางวัลสุดล้ำค่า เช่น การ์ดสะสมลิมิเต็ดของ BABYMONSTER ครบชุด ส่วนการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนอย่างเป็นทางการก็มีโอกาสลุ้นรับรางวัลใหญ่มากมาย ทั้ง สมาร์ทโฟน, บัตรเติมเงินเกม, ตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ และอื่นๆ อีกมากมาย มาร่วมเฉลิมฉลองการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ RO New World ไปพร้อมกับนักผจญภัยจากทั่วทุกมุมโลก
วงการเกมเตรียมลุกเป็นไฟกับการอัปเดตครั้งใหญ่ที่ฉีกทุกกฎเดิมๆ ด้วยการเปิดตัวอาชีพใหม่ล่าสุดอย่าง Druid ที่พร้อมให้ผู้เล่นกระโจนเข้าสู่สมรภูมิ ได้ทันทีตั้งแต่วันแรก โดยความพิเศษที่น่าจับตามองคือระบบ สลับเปลี่ยนร่างได้ถึง 3 รูปแบบ ทั้งร่างสัตว์ป่า, ร่างนกนักล่า และร่างมนุษย์
เหนือสิ่งอื่นใด นี่คือการพลิกโฉมวงการเกมสายฝีมือตัวจริง ไม่เน้นการเติมเกม ด้วยการตัดระบบค่าพลัง (Combat Power) แบบเดิมๆ ออกไป บอกลาตัวเลขพลังต่อสู้ที่เคยใช้ข่มกันได้เลย เพราะ ผลแพ้ชนะขึ้นอยู่กับความเข้าใจในตัวละคร การคอมโบสกิลและไหวพริบในจังหวะการ เล่นที่แม่นยำ ยกระดับเวทีการต่อสู้สำหรับเกมเมอร์สายฝีมืออย่างแท้จริง
หนึ่งในจุดเด่นสำคัญของเกม คืออิสระในการเติบโตที่เปิดกว้างให้ผู้เล่นเลือกเส้นทางการผจญภัยได้ตามสไตล์ของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นสายเทรด สายกิลด์ สายสำรวจ หรือสายสร้างสรรค์ตัวละคร (Build) ทุกสไตล์การเล่นล้วนมีบทบาทและความสนุกในแบบเฉพาะตัว พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เล่น เพลิดเพลินกับการผจญภัยในโลกกว้างได้อย่างอิสระ ตามจังหวะการเล่นที่ต้องการ
ปิดท้ายความร้อนแรงด้วยกองทัพกิจกรรมฉลองเปิดเซิร์ฟเวอร์แบบจัดเต็ม อัดแน่นมาเพื่อต้อนรับผู้เล่นทุกคนเข้าสู่การผจญภัย เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดเกมอย่างเป็นทางการ โดยทีมงานได้จัดเตรียมกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมายหมุนเวียนมาให้ร่วมสนุกตลอดทั้งวัน ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ภายในเกมและช่องทางโซเชียลมีเดียของเกมอย่างเป็นทางการ
ลิงก์ดาวน์โหลด:https://rothenewworld.onelink.me/dFib?af_xp=custom&pid=xxnews&c=0716th&af_click_lookback=30d
หน้ากิจกรรม: https://s.gnjoy.hk/rowsea_costume_discount/pihz07e
Facebook อย่างเป็นทางการ: https://www.facebook.com/RagnarokTheNewWorld.Gravity