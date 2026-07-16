โซเชียลถกสนั่น! เชฟโวยร้านซีฟูดภูเก็ตขาย "กุ้งโปลิโอ" ก่อนคดีพลิกเฉลยเป็น "กุ้งโก๋" เตือนผู้บริโภคสังเกตก่อนซื้อ

เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ หลังผู้บริโภคร้องเรียนพบ 'กุ้งโปลิโอ' เนื้อลีบแบนจากร้านอาหารทะเลในภูเก็ต คาดถูกนำมาอุ่นซ้ำ ล่าสุดชาวเน็ตแห่ให้ข้อมูลแย้ง ระบุแท้จริงคือ 'กุ้งโก๋' ซึ่งมีราคาต้นทุนต่ำและไม่เหมาะนำมาย่างเนื่องจากเนื้อจะหดตัวอย่างรุนแรง
เมื่อวันที่ 14 ก.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "พ่อครัว ตัวลาย" ได้โพสต์ภาพและข้อความลงในกลุ่มสาธารณะ "พวกเราคือผู้บริโภค" ระบุถึงพฤติกรรมการขายอาหารของร้านทะเลทอดแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต โดยตั้งข้อสังเกตว่าทางร้านนำสินค้าที่ขายไม่หมดมาอุ่นซ้ำจนเนื้อกุ้งมีสภาพหดตัวและลีบแบน พร้อมเปรียบเปรยว่าเป็น "กุ้งโปลิโอ" ส่งผลให้โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจและถูกพูดถึงเป็นวงกว้าง
อย่างไรก็ตาม ภายหลังภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ได้มีผู้สนใจเข้ามาตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมาก พร้อมให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า กุ้งที่ปรากฏในภาพไม่ใช่กุ้งที่หดตัวจากการอุ่นซ้ำ แต่คือ "กุ้งโก๋" (หรือที่บางท้องถิ่นเรียกว่า กุ้งปักปากกา) ซึ่งเป็นกุ้งที่มีลักษณะทางกายภาพเด่นชัดคือ ส่วนหัวมีขนาดใหญ่ แต่ส่วนเนื้อมีปริมาณน้อยและมีสัมผัสที่ค่อนข้างแข็ง
พร้อมกันนี้ ชาวเน็ตยังได้ให้ความรู้เพิ่มเติมว่า "กุ้งโก๋" เป็นกุ้งที่มีราคาต้นทุนต่ำ นิยมจำหน่ายในราคากิโลกรัมละไม่ถึงร้อยบาท วิธีการประกอบอาหารที่เหมาะสมคือการนำไปทอดด้วยไฟแรงในเวลาอันสั้น และไม่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำมาย่าง เนื่องจากเมื่อสัมผัสความร้อนเนื้อกุ้งชนิดนี้จะหดตัวลงอย่างรุนแรง