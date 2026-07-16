“เทียนหลง Origin - ปลุกยุทธภพ” เปิดลงทะเบียนล่วงหน้า ดึง “ตะวันฉาย-ซานิ” ปลุกตำนาน MMO กิมย้งยุคใหม่

16 กรกฎาคม 2569 - เตรียมตัวร่วมปฏิวัติวงการเกมจอมยุทธ์ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีไปกับ “เทียนหลง Origin - ปลุกยุทธภพ” มหากาพย์เกมมือถือ MMO แนวจอมยุทธ์ลิขสิทธิ์แท้จาก “แปดเทพอสูรมังกรฟ้า” ผลงานระดับตำนานของกิมย้ง ที่พร้อมปลุกยุทธภพแห่งยุคสมัยใหม่ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง โดยเกมได้ประกาศเปิดให้ผู้เล่นร่วมลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ปลุกตำนานใหม่ ที่มากกว่ายุทธภพ” ซึ่งผู้เล่นจะได้สัมผัสกับกลิ่นอายยุทธภพสุดคลาสสิกที่ถูกเนรมิตใหม่ให้ทันสมัยและน่าตื่นตาตื่นใจยิ่งกว่าที่เคย พร้อมเซอร์ไพรส์พิเศษจากการเปิดตัวสองพรีเซ็นเตอร์ระดับแถวหน้าของไทยที่จะมารับบทบาทเป็น “เฉียวฟง” และ “นางพญาจอมยุทธ์เทียนหลง” เพื่อร่วมถ่ายทอดจิตวิญญาณจอมยุทธ์และเชิญชวนให้ผู้เล่นทุกคนก้าวเข้าสู่โลกแห่งวิทยายุทธไปพร้อมกัน
https://youtu.be/8vQG95T5vHI
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างเป็นทางการครั้งนี้มาพร้อมกับกิจกรรมสุดพิเศษที่เน้นย้ำถึงการสร้างสรรค์ประสบการณ์ MMO ระดับท็อปบนโลกจอมยุทธ์กิมย้งลิขสิทธิ์แท้ เพื่อให้ผู้เล่นได้สัมผัสถึง IP จอมยุทธ์กิมย้ง รวมถึงการปฏิรูปยุทธภพเทียนหลงแห่งยุคสมัยใหม่ ผู้เล่นที่ลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้ นอกจากจะมีโอกาสลุ้นรางวัลใหญ่เป็นสวัสดิการท่องเที่ยว 88888 แล้ว ยังได้รับไอเท็มพิเศษเป็นสัตว์ขี่ลิมิเต็ดและของรางวัลอีกเพียบสำหรับใช้เริ่มต้นการผจญภัยทันที เมื่อยอดลงทะเบียนรวมครบ 1 ล้านคน ตัวเกมจะทำการ ปลดล็อกรางวัลทั้งเซิร์ฟเวอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ตำนานบทใหม่ของยุทธภพแห่งยุคสมัยนี้ไปพร้อมกัน!
การเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ในครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นการปะทะกันของสองขั้วอำนาจแห่งความบันเทิงและศิลปะการต่อสู้ที่จะมาเนรมิตยุทธภพเทียนหลงให้มีชีวิตชีวาในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน โดย “ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัย” ยอดมวยไทยแชมป์โลก ONE รุ่นเฟเธอร์เวท 4 สมัย และหนึ่งในนักสู้ระดับท็อปที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดของไทย จะมารับบทบาทเป็น “เฉียวฟง” จอมยุทธ์ผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งความแข็งแกร่งของมวยไทยนั้นเข้ากับคาแรกเตอร์ตัวละครพลังคุณธรรมและจิตวิญญาณความเป็นผู้นำของเฉียวฟงได้อย่างไร้รอยต่อ การได้เห็นตะวันฉายถ่ายทอดวิชา 18 ฝ่ามือพิชิตมังกรผ่านลีลาหมัดมวย จึงเป็นการปลุกจิตวิญญาณจอมยุทธ์แห่งยุคสมัยใหม่ให้ทรงพลัง
ทางด้าน “ซานิ นิภาภรณ์” ศิลปินมากความสามารถ ก็จะมารับบท “นางพญาจอมยุทธ์เทียนหลง” ด้วยภาพลักษณ์ที่เป็นธรรมชาติและเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ซานิจะมาช่วยเติมสีสันให้ยุทธภพแห่งนี้เข้าถึงง่ายและเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ในมุมมองที่แตกต่างออกไป การมาเจอกันของแชมป์โลกมวยไทยสายบู๊กับนางพญาจอมยุทธ์สายฮาในครั้งนี้จะช่วยปลุกตำนานยุทธภพเทียนหลงให้เร้าใจและสนุกกว่าทุกครั้งที่ผู้เล่นเคยสัมผัสมาอย่างแน่นอน
ปลุกตำนานยุทธภพ! เปิดตัว “นิยามใหม่ MMO จอมยุทธ์แห่งยุคสมัย” สัมผัสความมันระดับกิมย้งแท้ๆ บนมือถือ
เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ เมื่อยุทธภพที่คุ้นเคยกำลังจะถูกเปลี่ยนโฉมหน้าไปตลอดกาล กับการกลับมาของตัวละครคลาสสิก IP จอมยุทธ์กิมย้งลิขสิทธิ์แท้ในรูปแบบเกมมือถือ MMORPG ที่จะมาสร้าง “นิยาม MMO จอมยุทธ์แห่งยุคสมัยใหม่ขึ้นใหม่” ด้วยการปลุกโลก “แปดเทพอสูรมังกรฟ้า” ให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งผ่านระบบการเล่นที่ยกระดับสู่มาตรฐานใหม่ของยุคสมัยนี้
ผู้เล่นจะได้สัมผัสโลกยุทธภพอันกว้างใหญ่ที่ถ่ายทอดจากตำรากิมย้งลิขสิทธิ์แท้ ร่วมท่องใต้หล้าเคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับ “เฉียวฟง” พร้อมสร้างตำนานบทใหม่ในโลกเทียนหลงด้วยตนเอง เลือกเข้าร่วม 1 ใน 6 สำนักระดับตำนาน พร้อมวิชาและรูปแบบการต่อสู้เฉพาะตัว เพื่อค้นหาเส้นทางยุทธภพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำใคร
ในยุคสมัยใหม่นี้ ประสบการณ์แบบ Multiplayer Social จะถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้น ผ่านระบบการสร้างมิตรภาพและการร่วมสาบานเป็นพี่น้อง ที่จะทำให้การผจญภัยของเหล่าผู้เล่นสนุก ไม่ว่าจะร่วมทีมผจญภัย ต่อสู้ หรือร่วมเติบโตไปพร้อมกับพรรคพวกเพื่อสร้างตำนานร่วมกัน นอกจากนี้ยังทวีความเดือดด้วยโหมด “ศึกสำนักเดือด” ที่เปิดศึกชิงชัยเหนือยุทธภพ รวมพลสมาชิก เข้าสู่สงครามสำนักสุดเร้าใจ ซึ่งต้องใช้พลังและกลยุทธ์เพื่อพิชิตยุทธภพ!
พิเศษ! สำหรับผู้เล่นที่จองล่วงหน้าวันนี้ ลุ้นรับ 「สวัสดิการท่องเที่ยว 88888」 พร้อมสัตว์ขี่ระดับตำนาน 「มังกรทองคำราม」สุดลิมิเต็ดและรางวัลจัดเต็ม! ต้อนรับการมาถึงของยุทธภพแห่งใหม่ที่กำลังรอให้เหล่าจอมยุทธ์เข้ามาจารึกชื่อ เตรียมอาวุธให้พร้อมแล้วไปเจอกัน
โอกาสสำคัญมาถึงแล้วสำหรับผู้เล่นที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์จอมยุทธ์ระดับตำนาน โดยสามารถลงทะเบียนได้ง่ายๆ เพียงกรอกข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านสโตร์ และกดติดตามแฟนเพจอย่างเป็นทางการเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารสำคัญ
สำหรับรางวัลของการลงทะเบียนล่วงหน้าถือว่าจัดเต็มเพื่อเหล่าจอมยุทธ์โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการท่องเที่ยวสุดหรู 88888 (เลือกได้ระหว่างจีน / ญี่ปุ่น) พร้อมรับไอเทมสุดเอ็กซ์คลูซีฟอย่างสัตว์ขี่ “มังกรทองคำราม” สุดลิมิเต็ด รวมถึงฉายาพิเศษสุดเท่ และรางวัลกล่องไอเทมในเกม
นอกจากของรางวัลจากการลงทะเบียนแล้ว ยังมีกิจกรรมให้ผู้เล่นได้ร่วมสนุกและทำภารกิจเพื่อลุ้นรับของรางวัลใหญ่อีกมากมาย อาทิ กิจกรรมลุ้นรางวัลหมากกระดานเจินหลงที่ต้องอาศัยการทำภารกิจให้สำเร็จเพื่อแลกสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลสุดหรู ต่อด้วยกิจกรรมโหวตสำนักในดวงใจเพื่อให้ผู้เล่นได้ประกาศจุดยืนในสำนักที่ชื่นชอบ รวมถึงกิจกรรมแบบทดสอบบุคลิกภาพ MBTI ในธีมเทียนหลง ที่จะเปิดเผยว่าตัวละครใดในมหากาพย์แปดเทพอสูรมังกรฟ้าที่มีบุคลิกภาพตรงกับตัวตนของผู้เล่นมากที่สุด
โอกาสทองมาถึงแล้ว ยุทธภพแห่งใหม่กำลังรอให้เหล่าจอมยุทธ์เข้ามาจารึกชื่อและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานบทใหม่ ผู้เล่นที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม เป็นต้นไป เพื่อรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทั้งหมดนี้ก่อนใคร
ร่วมลงทะเบียนล่วงหน้า 《เทียนหลง Origin - ปลุกยุทธภพ》 ได้ทันที ปฏิรูปตำนาน เหนือกว่ายุทธภพ
>> ลงทะเบียนล่วงหน้า: https://t.9ring.com/tlpr
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