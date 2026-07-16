รพ.มงกุฎวัฒนะกางแผนรุกทั่วไทย! ชูโมเดลร่วมทุน-เอาต์ซอร์ส ชวน รพ.รัฐ-เอกชนผุด "ศูนย์โรคมะเร็ง" ครบวงจร

"พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา" สวมบทผู้บริหาร ประกาศบิ๊กโปรเจกต์เชิญชวนโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วประเทศร่วมขยายเครือข่าย "ศูนย์โรคมะเร็ง" ผ่านโมเดลร่วมทุน (Joint Venture) และเอาต์ซอร์ส (Outsource) ชูจุดเด่นดูแลให้แบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) ตั้งแต่การออกแบบ ก่อสร้าง ไปจนถึงติดตั้งเครื่องมือแพทย์ขั้นสูงจากจีน โดยที่โรงพยาบาลไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงด้านเงินลงทุนและบุคลากร หวังแก้โจทย์งบประมาณภาครัฐที่จำกัด พร้อมตั้งเป้าลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งในทุกภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม
วันนี้ (16 ก.ค.) พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ออกมาโพสต์ข้อความ ประกาศเชิญชวนโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทุกขนาดในระดับจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมเป็นพันธมิตรขยายเครือข่าย "ศูนย์โรคมะเร็ง" ผ่านรูปแบบร่วมทุน (Joint Venture) และเอ๊าต์ซอร์ส (Outsource) เพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดด้านเงินลงทุนและบุคลากร โดยทางบริษัทฯ มีความพร้อมสนับสนุนแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (Turnkey) ตั้งแต่การศึกษาโครงการ ออกแบบ ก่อสร้าง ไปจนถึงการนำเข้าและติดตั้งเครื่องมือแพทย์ขั้นสูงจากประเทศจีน ซึ่งสามารถแบ่งระดับศูนย์การรักษาได้ 4 ระดับตามความเหมาะสม โครงการวิสาหกิจเพื่อสังคมนี้มุ่งหวังที่จะช่วยรัฐบาลลดภาระงบประมาณแผ่นดิน พร้อมทั้งกระจายโอกาสในการเข้าถึงการรักษาเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรม (ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.มงกุฎวัฒนะ โทร. 0-2574-5000) โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"ขออนุญาตงดเป็นตาแป๊ะขายกล้วยทอด-ขายลูกชิ้นปิ้งสักครู่นะครับ ขอแปลงร่างเป็นเอ็กเซกคิวทีฟ เป็นประธานโครงการพัฒนาเครือข่าย 'ศูนย์โรคมะเร็ง' โดยขอประชาสัมพันธ์ถึง รพ.รัฐ และ รพ.เอกชน ว่า หากท่านสนใจเปิด 'ศูนย์โรคมะเร็ง' ในจังหวัดต่างๆ ในรูปแบบที่ไม่ต้องการลงทุนด้วยเงินลงทุนจำนวนมากๆ และต้องการประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการในแต่ละปีเพื่อส่วนต่างกำไร ฯลฯ
ตาแป๊ะขายกล้วยทอด-ขายลูกชิ้นปิ้ง ช่วยท่านได้ครับ ผมขอเสนอรูปแบบการลงทุนในรูปแบบร่วมทุน (Joint Venture) และรูปแบบเอาต์ซอร์ส (Outsource) ให้ท่านเลือก ซึ่งจะทำให้ท่านไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูง ไม่ต้องประสบปัญหาด้านบุคลากร เพราะเรามี 'โนว์ฮาว (Know How)' มีความพร้อมทั้งเงินทุน-เทคโนโลยี-บุคลากร เป็นความพร้อมอย่างเบ็ดเสร็จจบที่ตาแป๊ะขายกล้วยทอด-ขายลูกชิ้นปิ้งครับ
โดยเฉพาะ รพ.ในจังหวัดต่างๆ เนื่องจากเราจะมีการประชุม 'หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์' (Strategic partners) กับกลุ่มอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เราเป็นผู้นำเข้า-ติดตั้ง-บำรุงรักษา
เราไม่มีนโยบายขาย เหมือนกับที่เราขายกล้วยทอด-ขายลูกชิ้นปิ้ง (นั่นมันกิจการไม้จิ้มฟันของเราครับ) แต่เรามีนโยบายร่วมทุน(Joint Venture) และเอ๊าต์ซอร์ส (Outsource)
เราสามารถพัฒนา 'ศูนย์โรคมะเร็ง' ในรูปแบบ Turnkey เบ็ดเสร็จ ตั้งแต่ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ(Feasibility study) , ออกแบบ(Design) , ก่อสร้างและวิศวกรรมระบบ(Construction & Engineering) , นำเข้า-ติดตั้งเครื่องมือเทคโนโลยีสูงสำหรับศูนย์โรคมะเร็งอย่างเบ็ดเสร็จครบวงจร
ทั้งเครื่องเร่งอนุภาคฉายรังสีรักษามะเร็ง(LINAC) , เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสี(CT SIMULATOR) , เครื่องใส่แร่กัมมันตรังสี (Co-60 Brachytherapy) , ระบบการวางแผนฉายรังสี (Treatment Planning System) , เครื่องมือฟิสิกส์ทางการแพทย์ , หุ่นยนต์ผสมยาเคมีบำบัด , เครื่องตรวจสนามแม่เหล็ก(MRI) , เครื่องตรวจเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (SPECT-CT) ฯลฯ
การขยายเครือข่าย 'ศูนย์โรคมะเร็ง' ในรูปแบบร่วมทุน (Joint Venture) และรูปแบบเอ๊าต์ซอร์ส (Outsource) จะแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้
1. ระดับที่ 1 : หน่วยประคับประคอง + หน่วยเคมีบำบัด
2. ระดับที่ 2 : หน่วยประคับประคอง + หน่วยเคมีบำบัด + หน่วยรังสีรักษา
3. ระดับที่ 3 : หน่วยประคับประคอง + หน่วยเคมีบำบัด + หน่วยรังสีรักษา + หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์วินิจฉัยด้วย SPECT-CT และรังสีวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็ก(MRI)
4. ระดับที่ 4 : หน่วยประคับประคอง + หน่วยเคมีบำบัด + หน่วยรังสีรักษา + หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์วินิจฉัยด้วย SPECT-CT และรังสีวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็ก(MRI) + หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์บำบัดด้วยสารเภสัชรังสี I-131 ความเข้มข้นสูงและความเข้มข้นต่ำ (I-131 High Dose & Low Dose Therapy)
ช่วงนี้หยุดขายไม้จิ้มฟัน หยุดพฤติกรรมตาแป๊ะขายกล้วยทอด-ขายลูกชิ้นปิ้ง หันมาวางฟอร์มเอ็กเซ็กคิวทีฟขายเรือรบและยานอวกาศก่อนครับ มิฉนั้นอาจถูกปลดจากการเป็น 'หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์' และต้องขายกล้วยทอด-ขายลูกชิ้นปิ้งตลอดชีวิต
รพ.รัฐ และ รพ.เอกชน ในจังหวัดต่างๆ ไม่จำเป็นต้อง รพ.ใหญ่โต รพ.เล็กๆก็สามารถพัฒนาศูนย์โรคมะเร็งกับเราได้นะครับ ...โทร. 0-2574-5000 ต่อ สำนักงาน ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ"