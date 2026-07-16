เมสซี 2 แอสซิสต์! อาร์เจนตินาพลิกแซงอังกฤษ 2-1 ลิ่วชิงสเปน ลุ้นแชมป์โลกสมัย 4

อาร์เจนตินาแชมป์เก่า พลิกสถานการณ์จากตามหลังอังกฤษ 0-1 ก่อนลิโอเนล เมสซีจัด 2 แอสซิสต์ ให้เอนโซ เฟร์นานเดซ และเลาตาโร มาร์ตีเนซ ยิงแซงชนะ 2-1 ทะยานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก 2026 พบสเปน ลุ้นแชมป์โลกสมัยที่ 4
การแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 รอบรองชนะเลิศคู่ที่ 2 ระหว่าง "ฟ้าขาว" อาร์เจนตินา ทีมแชมป์เก่า กับทีมชาติอังกฤษ อดีตแชมป์โลก 1 สมัย มีขึ้น ณ สนามเมอร์เซเดส-เบนซ์ สเตเดียม เมืองแอตแลนตา สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 ตามเวลาท้องถิ่น
ผลการแข่งขัน ทีมสิงโตคำราม อังกฤษ เป็นฝ่ายออกนำ 1-0 ก่อน ในนาทีที่ 55 จากการยิงของ แอนโธนี กอร์ดอน ปลุกความหวังได้เข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกเป็นครั้งที่ 2 หลังจากได้ชิงครั้งแรกและเป็นแชมป์โลกเมื่อ 60 ปี
อย่างไรก็ตาม ช่วงท้ายเกมอาร์เจนตินาเร่งเครื่องอย่างหนัก จนมาได้ประตูตีเสมอ 1-1 ในนาทีที่ 85 เมื่อ ลิโอเนล เมสซี เปิดบอลให้ เอนโซ เฟร์นานเดซ ซัดไม่พลาด จุดประกายความหวังให้ทัพฟ้าขาวที่จะได้เข้าไปป้องกันแชมป์
จากนั้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ นาที 90+2 เมสซีโชว์ความยอดเยี่ยมอีกครั้งด้วยการแอสซิสต์เป็นครั้งที่สองของเกม เปิดบอลให้ เลาตาโร มาร์ตีเนซ โหม่งเสียบตาข่ายเป็นประตูชัย พาอาร์เจนตินาพลิกกลับมาเอาชนะ 2-1 ท่ามกลางความสะใจของแฟนบอลฟ้าขาวทั่วโลก
ชัยชนะนัดนี้ส่งให้อาร์เจนตินาผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน และมีโอกาสสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการป้องกันแชมป์ พร้อมลุ้นคว้าแชมป์โลกสมัยที่ 4 โดยจะพบกับทีมชาติสเปนในนัดชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคมนี้
ขณะที่ อังกฤษ ต้องพบกับความผิดหวังอีกครั้ง หลังจากตกรอบรองชนะเลิศเป็นครั้งที่ 3 อดเข้าไปชิงแชมป์ครั้งแรกหลังจากเคยได้แชมป์เมื่อปี 1966 และต้องไปชิงที่ 3 กับฝรั่งเศส วันที่ 18 กรกฎาคม
สรุปผลการแข่งขัน
อังกฤษ 1-2 อาร์เจนตินา
นาที 55 แอนโธนี กอร์ดอน 1-0
นาที 85 เอนโซ เฟร์นานเดซ 1-1
นาที 90+2 เลาตาโร มาร์ตีเนซ 1-2
โปรแกรมนัดต่อไป
18 กรกฎาคม : ฝรั่งเศส พบ อังกฤษ (ชิงอันดับ 3)
19 กรกฎาคม : สเปน พบ อาร์เจนตินา (รอบชิงชนะเลิศ)