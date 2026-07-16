อ้าว! ฮุนเซนโพสต์ยอมรับ "เชียร์ฝรั่งเศส" แต่ "แทงสเปน"

ฮุนเซนเผยบอลรอบรองฯ ฝรั่งเศสกับสเปนไม่ต่างอะไรกับไก่ชน เผยแอบแทงสวนเชียร์สเปน เพราะเห็นประวัติส่วนใหญ่ชนะ สวนกระแสกองเชียร์ตราไก่ โวเหมือนกับยกชัยชนะให้ รอดูอีกนัดเปรยแทงสวนอังกฤษ โวชนะ 11 แมตช์แล้ว
หลังจากก่อนหน้าการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ 4 ทีมสุดท้ายที่สหรัฐอเมริกา ระหว่างสเปน กับ ฝรั่งเศส จะเริ่มขึ้น สมเด็จฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ออกมาโพสต์ระบุว่า ตนได้ส่งสารไปยังผู้นำฝรั่งเศสเพื่อแสดงความเชื่อมั่นว่าทีมชาติฝรั่งเศสจะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้ ทว่า ผลการแข่งขันที่ออกมากลับกลายเป็นทีมชาติสเปนต้อนฝรั่งเศสไปแบบสบายเท้า 2 ประตูต่อ 0
ในช่วงค่ำวานนี้ (15 ก.ค. 2569) เมื่อเวลา 19.55 น. นายฮุนเซนได้ออกมาโพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Samdech Hun Sen of Cambodia ที่มีผู้ติดตามกว่า 15 ล้านคน ระบุถึงการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อคืน โดยระบุว่า
"ฟุตบอลเมื่อคืนระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนไม่ต่างอะไรกับเรื่องของชายคนหนึ่งที่เล่นไก่ชนเลย ชายคนหนึ่งเก่งเรื่องเล่นไก่ชน เขามักจะเอาไก่ของเขาไปชนเดิมพันกับไก่ของคนอื่น แต่เขาไม่เคยแทงข้างไก่ของเขาเลย เขากลับไปเลือกจับและแทงไก่ของคนอื่น ซึ่งในท้ายที่สุดเขาคือผู้ชนะ เพราะเขารู้ว่าไก่ที่เขาเอาไปชนนั้นไม่มีทางชนะไก่ของอีกฝ่ายหรอก
เรื่องฟุตบอลโลกระหว่างฝรั่งเศสและสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมา ผู้คนบนโลกนี้จำนวนมากที่เชียร์ฝรั่งเศส แต่แอบเงียบๆ ไปแทงและเชียร์สเปน เพราะพวกเขาพิจารณาเห็นประวัติการแข่งขันระหว่างฝรั่งเศสกับสเปน ส่วนใหญ่สเปนจะเป็นฝ่ายชนะ
กรณีของผมคือ ผมเชียร์ฝรั่งเศสจริงๆ แต่เนื่องจากคู่แข่ง (คู่เดิมพัน) ของผมมีสิทธิ์เลือกก่อน เขาเลือกเอาฝรั่งเศส ดังนี้เขาจึงยกสเปนให้ผม ก็เหมือนกับยกชัยชนะให้ผมเช่นเดียวกัน
รอดูคืนนี้อีก โดยเขาเลือกก่อน โดยเอาอาร์เจนตินา และเหลืออังกฤษไว้ให้ผม เขาเป็นคนง่ายๆ ขอแค่ผมชมทีมไหนเขาก็เอาทีมนั้น ถึงแม้ผมจะพูดบอกเขาว่าลูกบอลมันกลมก็ตาม มาถึงตอนนี้ผมชนะ 11 แมตช์แล้ว โดย 6 แมตช์ผมเป็นคนเลือกก่อน และอีก 5 แมตช์เขาเป็นคนเลือกก่อน ..." ฮุนเซนระบุ