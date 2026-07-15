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ททท. สร้างแกร่งท่องเที่ยวไทย เร่งยกระดับ Festival Database Platform ฐานข้อมูลท่องเที่ยวทั่วประเทศ พร้อมต่อยอด Sukjai Chatbot AI Travel Assistant รองรับเทรนด์ท่องเที่ยวโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้ายกระดับการบริหารจัดการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ด้วยการพัฒนา Festival Database Platform ให้เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงข้อมูลเทศกาล งานประเพณี และกิจกรรมสร้างสรรค์จากทั่วประเทศ พร้อมขยายความร่วมมือกับภาคเอกชน และเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ทันสมัย และพร้อมนำไปใช้ประโยชน์ในหลากหลายมิติ

แนวทางดังกล่าวมีเป้าหมายในการเชื่อมโยงข้อมูลจากเครือข่ายพันธมิตรเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลาง ยกระดับมาตรฐานข้อมูลให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการประชาสัมพันธ์ การวางแผนการตลาด การพัฒนาสินค้าทางการท่องเที่ยว ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการกำหนดทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคต


นอกจากนั้น ททท. ยังนำข้อมูลจาก Festival Database Platform มาต่อยอดสู่การสื่อสารผ่านช่องทาง Thailand Festival เพื่อประชาสัมพันธ์เทศกาลและกิจกรรมที่น่าสนใจจากทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ถ่ายทอดเรื่องราวของประเพณี วัฒนธรรม อาหาร ดนตรี กีฬา และกิจกรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบคอนเทนต์ที่เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทาง และเปิดโอกาสให้เทศกาลในแต่ละพื้นที่เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น 

ในด้านการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และเพื่อรองรับเทรนด์การเดินทางของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ททท. ยังได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ มาประยุกต์ใช้ผ่าน Sukjai Chatbot AI Travel Assistant ผู้ช่วยวางแผนการเดินทางที่สามารถแนะนำเทศกาลและกิจกรรมตามความสนใจ งบประมาณ และช่วงเวลาการเดินทางของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ภายในแพลตฟอร์มยังมี Festival Calendar ปฏิทินเทศกาลที่รวบรวมข้อมูลกิจกรรมจากทั่วประเทศ ช่วยให้นักท่องเที่ยวค้นหาและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้สะดวกตลอดทั้งปี


Festival Database Platform จึงเป็นมากกว่าฐานข้อมูลเทศกาล แต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่เชื่อมโยงการทำงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ พร้อมต่อยอดสู่การสื่อสาร การสร้างประสบการณ์ และการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยในระยะยาว โดยใช้ข้อมูล เทคโนโลยี และความร่วมมือเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มศักยภาพของเทศกาลไทย และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและผู้ประกอบการในทุกภูมิภาค

ททท. เชื่อมั่นว่า การเชื่อมโยงข้อมูลเทศกาลจากเครือข่ายพันธมิตรทั่วประเทศ ควบคู่กับการสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI จะช่วยให้เทศกาลไทยเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Grand Festival Destination ที่สามารถสร้างประสบการณ์การเดินทางอันหลากหลายได้ตลอดทั้งปี และยกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่การเป็น Data-Driven Tourism Nation อย่างยั่งยืน

ร่วมค้นหากิจกรรมและเทศกาลทั่วไทย พร้อมวางแผนการเดินทางได้ง่าย ๆ ผ่าน Sukjai Chatbot และ Festival Calendar ได้แล้ววันนี้ https://festivaldatabaseplatform.com/th

ททท. สร้างแกร่งท่องเที่ยวไทย เร่งยกระดับ Festival Database Platform ฐานข้อมูลท่องเที่ยวทั่วประเทศ พร้อมต่อยอด Sukjai Chatbot AI Travel Assistant รองรับเทรนด์ท่องเที่ยวโลก
ททท. สร้างแกร่งท่องเที่ยวไทย เร่งยกระดับ Festival Database Platform ฐานข้อมูลท่องเที่ยวทั่วประเทศ พร้อมต่อยอด Sukjai Chatbot AI Travel Assistant รองรับเทรนด์ท่องเที่ยวโลก
ททท. สร้างแกร่งท่องเที่ยวไทย เร่งยกระดับ Festival Database Platform ฐานข้อมูลท่องเที่ยวทั่วประเทศ พร้อมต่อยอด Sukjai Chatbot AI Travel Assistant รองรับเทรนด์ท่องเที่ยวโลก