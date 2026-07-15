ททท. สร้างแกร่งท่องเที่ยวไทย เร่งยกระดับ Festival Database Platform ฐานข้อมูลท่องเที่ยวทั่วประเทศ พร้อมต่อยอด Sukjai Chatbot AI Travel Assistant รองรับเทรนด์ท่องเที่ยวโลก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้ายกระดับการบริหารจัดการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ด้วยการพัฒนา Festival Database Platform ให้เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงข้อมูลเทศกาล งานประเพณี และกิจกรรมสร้างสรรค์จากทั่วประเทศ พร้อมขยายความร่วมมือกับภาคเอกชน และเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ทันสมัย และพร้อมนำไปใช้ประโยชน์ในหลากหลายมิติ
แนวทางดังกล่าวมีเป้าหมายในการเชื่อมโยงข้อมูลจากเครือข่ายพันธมิตรเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลาง ยกระดับมาตรฐานข้อมูลให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการประชาสัมพันธ์ การวางแผนการตลาด การพัฒนาสินค้าทางการท่องเที่ยว ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการกำหนดทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคต
นอกจากนั้น ททท. ยังนำข้อมูลจาก Festival Database Platform มาต่อยอดสู่การสื่อสารผ่านช่องทาง Thailand Festival เพื่อประชาสัมพันธ์เทศกาลและกิจกรรมที่น่าสนใจจากทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ถ่ายทอดเรื่องราวของประเพณี วัฒนธรรม อาหาร ดนตรี กีฬา และกิจกรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบคอนเทนต์ที่เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทาง และเปิดโอกาสให้เทศกาลในแต่ละพื้นที่เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
ในด้านการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และเพื่อรองรับเทรนด์การเดินทางของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ททท. ยังได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ มาประยุกต์ใช้ผ่าน Sukjai Chatbot AI Travel Assistant ผู้ช่วยวางแผนการเดินทางที่สามารถแนะนำเทศกาลและกิจกรรมตามความสนใจ งบประมาณ และช่วงเวลาการเดินทางของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ภายในแพลตฟอร์มยังมี Festival Calendar ปฏิทินเทศกาลที่รวบรวมข้อมูลกิจกรรมจากทั่วประเทศ ช่วยให้นักท่องเที่ยวค้นหาและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้สะดวกตลอดทั้งปี
Festival Database Platform จึงเป็นมากกว่าฐานข้อมูลเทศกาล แต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่เชื่อมโยงการทำงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ พร้อมต่อยอดสู่การสื่อสาร การสร้างประสบการณ์ และการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยในระยะยาว โดยใช้ข้อมูล เทคโนโลยี และความร่วมมือเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มศักยภาพของเทศกาลไทย และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและผู้ประกอบการในทุกภูมิภาค
ททท. เชื่อมั่นว่า การเชื่อมโยงข้อมูลเทศกาลจากเครือข่ายพันธมิตรทั่วประเทศ ควบคู่กับการสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI จะช่วยให้เทศกาลไทยเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Grand Festival Destination ที่สามารถสร้างประสบการณ์การเดินทางอันหลากหลายได้ตลอดทั้งปี และยกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่การเป็น Data-Driven Tourism Nation อย่างยั่งยืน
ร่วมค้นหากิจกรรมและเทศกาลทั่วไทย พร้อมวางแผนการเดินทางได้ง่าย ๆ ผ่าน Sukjai Chatbot และ Festival Calendar ได้แล้ววันนี้ https://festivaldatabaseplatform.com/th