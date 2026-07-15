ระวัง “โมเดลลิ่งทิพย์” อ้างแคสต์งานถ่ายแบบ หลอกส่งภาพลับ ล่อเหยื่อเดินทางคนเดียว (ชมคลิป)

อุทาหรณ์ที่ต้องระวัง! เด็กหนุ่มแชร์ประสบการณ์เกือบตกเป็นเหยื่อโมเดลลิ่งทิพย์ หลังถูกอ้างเป็นแบรนด์เสื้อผ้าติดต่อชวนถ่ายแบบ พร้อมเสนอออกค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ก่อนหลอกให้ส่งภาพถอดเสื้อเพื่อประเมินรูปร่าง โชคดีไหวตัวทัน ขณะที่ชาวเน็ตเผยมีผู้เสียหายในลักษณะเดียวกันหลายราย พร้อมแนะ 3 จุดสังเกต เพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์
วันนี้ (15 ก.ค.) TikTok "เวียร์ เด็กกะเหรี่ยง" ได้ออกมาอัดคลิปวิดีโอแชร์อุทาหรณ์ครั้งใหญ่ หลังตนเองตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพที่แฝงตัวมาในคราบของโมเดลลิ่งและแบรนด์เสื้อผ้า มุ่งเป้าล่อลวงเยาวชนและคนมีชื่อเสียงในโซเชียลฯ โดยพบว่ามิจฉาชีพใช้กลอุบายทักเข้ามาติดต่อคอนเทนต์งาน โดยอ้างว่าเป็น "แบรนด์ชุดชั้นในชายที่กำลังจะเปิดตัวใหม่" พร้อมเสนอเงื่อนไขสุดพิเศษเพื่อจูงใจ โดยอ้างว่าเป็นงานถ่ายแบบแฟชั่นในสตูดิโอ ณ ตัวเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทาง ค่ากิน และค่าที่พัก เพื่อให้เหยื่อรู้สึกสบายใจและหลงเชื่อ
จากนั้นมิจฉาชีพได้ออกอุบายให้ส่งภาพถ่าย "ถอดเสื้อเพื่อดูรูปร่างและสัดส่วน" ไปให้ประเมินก่อน ซึ่งน้องได้หลงเชื่อและส่งภาพถอดเสื้อครึ่งท่อนไปให้ตามคำเรียกร้อง โชคดีที่หลังจากนั้น เริ่มเอะใจและไหวตัวทัน ประกอบกับมีผู้เข้ามาตักเตือน ทำให้รอดพ้นจากการเดินทางไปพบมิจฉาชีพในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างหวุดหวิด ซึ่งคาดว่าหากเดินทางไปจริง อาจเสี่ยงต่อการถูกกักขัง รีดไถ หรือล่วงละเมิดได้
หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้เข้าชมและแชร์ต่อเป็นจำนวนมาก โดยในช่องความคิดเห็นมีชาวเน็ตเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจว่า มีคนเคยโดนหลอกในลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นว่านี่อาจทำกันเป็นกระบวนการ และมีเยาวชนหรือดาวโซเชียลฯ ตกเป็นเป้าหมายแล้วหลายราย ซึ่งต่างก็มีคนเข้ามาแนะนำให้น้องเช็กโปรไฟล์บริษัทที่ติดต่อมาเสมอว่ามีการจดทะเบียนจริงไหม หรือถามถึงการเซ็นสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้รัดกุมยิ่งขึ้น
สำหรับแนวทางการป้องกันและจุดสังเกตเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อกลุ่ม "
อย่างไรก็ตาม จุดสังเหตโมเดลลิ่งทิพย์ มีดังนี้
1.ไม่มีหน้าร้านหรือบริษัทที่ตรวจสอบได้มักใช้แอคเคาท์อวตาร หรือแอบอ้างชื่อแบรนด์ลอยๆ โดยไม่มีเอกสารยืนยันตน
2.เร่งรัดให้ส่งภาพลับหรือภาพอนาจาร อ้างว่าขอดูสัดส่วน รูปร่าง โดยให้ถอดเสื้อผ้า หรือส่งภาพที่ดูวาบหวิวเกินจำเป็นผ่านช่องทางแชตส่วนตัว
3.นัดหมายในสถานที่ลับตาหรือต่างจังหวัดไกลๆ พยายามให้เดินทางไปลำพัง โดยอ้างว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
ทั้งนี้ ขอฝากเตือนผู้ปกครองและเยาวชนทุกคนว่า มิจฉาชีพในปัจจุบันมักใช้โอกาสและชื่อเสียงของเด็กๆ มาเป็นเครื่องมือล่อลวง หากมีงานติดต่อเข้ามาในลักษณะนี้ ควรปรึกษาผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้เพื่อช่วยกลั่นกรอง และหลีกเลี่ยงการส่งภาพถ่ายส่วนตัวที่ล่อแหลมไปในโลกออนไลน์ เพราะอาจถูกนำไปใช้แบล็กเมล์หรือสร้างความเสียหายตามมาในภายหลัง
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