3 ปีต่อเนื่อง “ซีพี ออลล์” ตอกย้ำการเติบโตอย่างมีคุณภาพ คว้า “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2569” เวที Money & Banking Awards 2026

ในวันที่ภาคธุรกิจต้องเผชิญทั้งความผันผวนทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และความท้าทายรอบด้าน การเติบโตขององค์กรจึงอาจไม่ได้วัดเพียง “ขนาดของธุรกิจ” แต่รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการให้ธุรกิจเดินหน้าได้อย่างแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ
ล่าสุด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี ได้รับรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2569” (Best Public Companies of The Year 2026) หมวดธุรกิจพาณิชย์ จากเวที MONEY & BANKING AWARDS 2026 จัดโดยวารสารการเงินการธนาคาร นับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันที่ซีพี ออลล์ได้รับรางวัลในหมวดดังกล่าว
“3 ปีต่อเนื่อง” จึงไม่ใช่เพียงตัวเลขของการรับรางวัล แต่สะท้อนความต่อเนื่องในการบริหารองค์กร ท่ามกลางบริบทธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับรางวัล โดยได้รับเกียรติจากนายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องฉัตรา บอลลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี พิจารณาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ mai โดยวิเคราะห์พื้นฐานทางธุรกิจผ่าน 4 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ขนาดของบริษัท ความสามารถในการแสวงหากำไร ผลตอบแทนต่อการลงทุน และสภาพคล่องในการลงทุน เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวม
การได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จึงสะท้อนแนวทางการบริหารของซีพี ออลล์ ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจ ควบคู่กับการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตที่มีคุณภาพในระยะยาว
สำหรับซีพี ออลล์ ความท้าทายหลังจากนี้จึงไม่ใช่เพียงการรักษาการเติบโต แต่คือการทำให้องค์กรสามารถเดินหน้าได้อย่างมั่นคง ท่ามกลางโลกธุรกิจที่เปลี่ยนเร็ว และส่งต่อคุณค่าจากการเติบโตไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง