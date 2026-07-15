ฉาวพัทยา! เด้ง 3 ตำรวจเข้ากรุ หลัง นทท.คูเวตโวยปม “เรียกเก็บค่าปรับออกบิลเงินสด”

กลายเป็นประเด็นร้อนที่พัทยา เมื่อกลุ่มนักท่องเที่ยวคูเวตร้องสื่อ อ้างถูกตำรวจจับผิดกฎจราจร เรียกเก็บค่าปรับเป็นเงินสดแถมตีเนียนออก 'บิลเงินสด' ทั่วไปให้ ล่าสุด สภ.เมืองพัทยาแอ็กชันไว ออกเอกสารด่วนสั่งย้าย 3 นายตำรวจเข้าปฏิบัติหน้าที่ ศปก.ทันที พร้อมตั้งกรรมการคุมเข้ม
จากกรณีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลาง สัญชาติคูเวต อายุประมาณ 20-30 ปี เข้าร้องเรียนต่อผู้สื่อข่าวโดยอ้างว่าในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในเมืองพัทยา ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบจับกุมในข้อหากระทำผิดกฎจราจร ซึ่งผู้ร้องเรียนยอมรับว่ามีการกระทำผิดจริงและไม่ได้ติดใจการถูกดำเนินคดี
ล่าสุดวันนี้ (15 ก.ค.) สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาออกเอกสารชี้แจง ระบุว่า “เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา
ด้วยเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 ได้ปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์ นำเสนอข่าวว่ามีผู้ร้องเรียนอ้างว่าตนได้ถูกชายไม่ทราบชื่อ อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาจับกุมในเรื่องของการกระทำผิดกฎจราจร โดยได้เรียกรับค่าปรับเป็นเงินสด และออกบิลเงินสดให้ จึงได้ร้องเรียนต่อสื่อออนไลน์ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าว มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1 . ดาบตำรวจ กิตติคุณ ฝ่นเรื่อง ผู้บังคับหมู่ สายงานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา
2. จ่าสิบตำรวจ นฤดล มาลี ผู้บังคับหมู่ สายงานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา
3. สิบตำรวจเอก เกียรติศักดิ์ แสนปฐม ผู้บังคับหมู่ สายงานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา
เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 68 และมาตรา 105(4) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 จึงให้ข้าราชการตำรวจตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไปปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการ สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา (ศปก.สภ.เมืองพัทยา) มอบหมายให้พันตำรวจโท สิริวัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา มีหน้าที่ในการมอบหมายภารกิจการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติของข้าราชการตำรวจดังกล่าว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามอำนาจหน้าที่
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง”