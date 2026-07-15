แอลเลอร์แกน เอสเธติกส์ ภายใต้ บริษัท แอ๊บวี่ ฟาร์มาซูติคอลส์ (ประเทศไทย) รวมพลังพนักงานจิตอาสาใน “Week of Possibilities 2026 : Together for Brighter Days” ร่วมสร้างสื่อการเรียนรู้และมอบโอกาสแก่ผู้บกพร่องทางการมองเห็น

แอลเลอร์แกน เอสเธติกส์ ประเทศไทย (Allergan Aesthetics Thailand) ภายใต้ บริษัท แอ๊บวี่ ฟาร์มาซูติคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (AbbVie Pharmaceuticals (Thailand) Ltd.) นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ในประเทศไทยร่วมจัดกิจกรรม ‘Week of Possibilities 2026’ ภายใต้แนวคิด ‘Together for Brighter Days – ร่วมสร้างวันที่สดใสไปด้วยกัน’ ตอกย้ำความเชื่อที่ว่า 'ความงามแท้จริงที่สัมผัสได้มากกว่าการมองเห็น’ ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมุ่งสร้างสื่อการเรียนรู้และมอบโอกาส ในการเข้าถึงการรับรู้ให้แก่เด็กและผู้บกพร่องทางการมองเห็น นับเป็นการจัดกิจกรรมที่ดำเนินต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 11 ในระดับโลกและภูมิภาคเอเชีย ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งมาอย่างต่อเนื่อง
จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ สู่ขบวนการจิตอาสาระดับโลก กิจกรรม Week of Possibilities ริเริ่มขึ้นโดย มูลนิธิแอ๊บวี่ (AbbVie Foundation) ในฐานะโครงการจิตอาสาระดับโลกประจำปีที่เริ่มต้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกใน พ.ศ. 2557 ก่อนจะเติบโตขึ้นเป็นวัฒนธรรมองค์กรหลักที่ดำเนินต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 11 ในปีนี้ โดยในแต่ละปีมีพนักงานหลายพันคน ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลกมารวมตัวกันร่วมกับองค์กรพันธมิตรที่ไม่แสวงหากำไร ลงมือทำกิจกรรมที่ตอบโจทย์ ความต้องการ ของชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท พนักงานทั่วโลกได้อุทิศเวลาเพื่อกิจกรรมอาสาสมัคร ในชุมชนไปแล้วกว่า 428,000 ชั่วโมง
กิจกรรมอาสาสมัครเหล่านี้สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรในการยกระดับความเท่าเทียมทางสุขภาพ ผ่าน 3 วัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ 1. การขจัดอุปสรรคและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนที่ขาดแคลนและกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 2. การสนับสนุนชุมชนที่พนักงานอาศัยอยู่ด้วยการลงมือทำจริง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและตรงกับความต้องการของท้องถิ่น และ 3. การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรแห่งการแบ่งปัน ที่ส่งเสริมความสามัคคีและสร้างความสุขทางใจให้แก่พนักงานผ่านกระบวนการทำงานจิตอาสา
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา Week of Possibilities ได้สร้างผลกระทบเชิงบวกในหลากมิติทั่วโลก ทั้งการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน การพัฒนาห้องสมุดและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การสร้างสนามเด็กเล่น การทำความสะอาดชายหาดและสวนสาธารณะ ตลอดจนการคัดแยกและส่งมอบสิ่งของบริจาคแก่ผู้ขาดแคลน โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียเมื่อปีที่ผ่านมา มีพนักงานกว่า 880 คนที่ร่วมอุทิศเวลากว่า 3,000 ชั่วโมง ผ่าน 24 โครงการอาสาสมัครร่วมกับองค์กรชุมชน 17 แห่ง ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้รับมอบกว่า 650 คน
สำหรับประเทศไทย แอลเลอร์แกน เอสเธติกส์ ประเทศไทย (Allergan Aesthetics Thailand) ซึ่งอยู่ภายใต้ แอ๊บวี่ ฟาร์มาซูติคอลส์ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการศึกษาและพัฒนาชุมชน เช่น การลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุด ดูแลสนามเด็กเล่นในโรงเรียนชนบทที่ขาดแคลน จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ตลอดจนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การร่วมใจปลูกป่าชายเลน การพัฒนาพื้นที่สีเขียว และการร่วมเก็บขยะทำความสะอาดแม่น้ำลำคลอง เพื่อส่งเสริมระบบนิเวศที่ยั่งยืน
กิจกรรมในปีนี้ประกอบด้วยกิจกรรมหลักเป็นการประดิษฐ์สมุดอักษรเบรลล์จากกระดาษรีไซเคิล พนักงานได้ร่วมกันจัดทำสมุดเพื่อส่งมอบให้แก่นักเรียน ช่วยเติมเต็มอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและสนับสนุนการฝึกทักษะ ของเด็กผู้บกพร่องทางการมองเห็น และกิจกรรมการบันทึกเสียงเพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนและหนังสือเสียง ซึ่งพนักงานได้อาสาเป็นผู้บันทึกเสียงอ่านเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มคลังความรู้สู่ผู้บกพร่องทางการมองเห็น โดยคาดว่าจะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น
ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมครอบคลุมหลายมิติ นักเรียนและมูลนิธิฯ จะได้รับสื่อการเรียนรู้และทรัพยากร ที่ตอบโจทย์ ตามความต้องการจริง ขณะที่พนักงานได้รับประสบการณ์การทำงาน เพื่อสังคม ที่เสริมสร้าง ความเข้าอกเข้าใจและความสุขทางใจและในภาพรวมสังคมจะได้เห็นต้นแบบของการมีส่วนร่วมระหว่างภาคธุรกิจกับภาคประชาสังคมในการสร้างความเท่าเทียมอย่างเป็นรูปธรรม
“แอลเลอร์แกน เอสเธติกส์ เราเชื่อเสมอว่าความงามที่แท้จริงนั้นสัมผัสได้มากกว่าการมองเห็น เพราะความงาม ที่ลึกซึ้งที่สุดไม่ได้อยู่ที่ภาพตรงหน้า แต่คือความมั่นใจ การได้รับโอกาส และการที่ทุกคนรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า กิจกรรมในวันนี้จึงเป็นมากกว่าการส่งมอบสื่อการเรียนรู้ แต่คือการส่งต่อความมั่นใจและโอกาสให้น้องๆ ได้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ เป็นอย่างสูง ที่เปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาเรียนรู้ พร้อมแบ่งปันสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม และขอขอบคุณเพื่อนพนักงานทุกคนที่สละเวลา มาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ร่วมกัน อยากให้ทุกคนใช้ช่วงเวลานี้ช่วยกันส่งต่อความสุขผ่านเสียงและผ่านตัวหนังสือ ถึงน้องๆ ทุกคนอย่างเต็มที่ ขอให้เป็นช่วงเวลาที่เปี่ยมไปด้วยความสุข ความอิ่มเอมใจ และเป็นความทรงจำที่งดงาม ของพวกเราทุกคนทั้งในฐานะผู้ให้และผู้รับค่ะ” — คุณรัชนา ดังโกสินทร์ ผู้จัดการทั่วไป แอลเลอร์แกน เอสเธติกส์ ประเทศไทย
ปัจจุบันความบกพร่องทางการมองเห็นยังคงเป็นความท้าทายด้านสุขภาพระดับโลก โดยองค์การอนามัยโลก ประเมินว่ามีประชากรอย่างน้อย 2,200 ล้านคนทั่วโลกที่มีภาวะบกพร่องทางการมองเห็น และเกือบครึ่งหนึ่ง หรือราว 1,000 ล้านคน เป็นภาวะที่สามารถป้องกันได้หรือยังไม่ได้รับการดูแลรักษา สำหรับในประเทศไทย แม้มีความก้าวหน้า ในการส่งเสริมสิทธิและคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้มีความบกพร่อง แต่ผู้บกพร่องทางการมองเห็นยังคงเผชิญความเหลื่อมล้ำ ในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้และโอกาสในการพัฒนาตนเอง โดยผลสำรวจระดับประเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ทำร่วมกับองค์การยูนิเซฟ พ.ศ. 2565 ชี้ว่า แม้กลุ่มผู้มีความบกพร่องจะเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของรัฐได้อย่างทั่วถึง แต่ยังคงน่ากังวลในด้านการศึกษา การมีงานทำ และการเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องช่วย สะท้อนว่าการเพิ่มคลังสื่อการเรียนรู้ และเปิดประตูสู่การศึกษาให้แก่ผู้บกพร่องทางการมองเห็น คือหนึ่งในกุญแจสำคัญที่จะช่วยลดช่องว่าง ทางสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
การร่วมงานกับ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในปีนี้การต่อยอดพันธกิจ ขององค์กร ทั้งยังสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญด้านการดูแลดวงตาซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่ม การรักษาหลักของ แอ๊บวี่ ฟาร์มาซูติคอลส์
นอกเหนือจากกิจกรรม Week of Possibilities ยังดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ Employee Giving Campaign ที่มูลนิธิจะบริจาคเงินสมทบทุนแบบ 1:1 เท่ากับจำนวนเงินที่พนักงานบริจาค ให้แก่องค์กรการกุศลต่างๆ ทั่วโลก ขณะที่ แอ๊บวี่ ฟาร์มาซูติคอลส์ ประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรม ความเท่าเทียม และดูแลพนักงานอย่างครอบคลุมภายใต้แนวคิด ‘A Culture of Care’ จนได้รับรางวัล ‘Most Caring Company’ จากเวที HR Asia รวมถึงการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันในชุมชน อย่างสม่ำเสมอ
กิจกรรม ‘Together for Brighter Days – ร่วมสร้างวันที่สดใสไปด้วยกัน’ ในครั้งนี้สะท้อนความเชื่อพื้นฐานที่ว่า การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากการลงมือทำในระดับชุมชน และเมื่อความงามไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงสิ่งที่ตามองเห็น ทุกคนย่อมมีสิทธิ์เข้าถึงความมั่นใจ โอกาส และคุณค่าในตนเองได้อย่างเท่าเทียม การส่งมอบสื่อการเรียนรู้ และการเปิดพื้นที่ แห่งความเข้าใจระหว่างกัน จึงไม่เพียงสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้บกพร่องทางการมองเห็นเท่านั้น แต่ยังเป็นการวางรากฐานของสังคมที่โอบรับความหลากหลาย ที่ซึ่งทุกคนไม่ว่าจะมองเห็นหรือไม่ ต่างมีสิทธิ และมีเสียง และมีโอกาสในการเรียนรู้ แอ๊บวี่ ฟาร์มาซูติคอลส์ เชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ องค์กรการกุศล และชุมชน จะเป็นพลังสำคัญที่ช่วยส่งต่อ ‘วันที่สดใส’ ให้แก่สังคมไทยได้อย่างยั่งยืน