ชีวิตแขวนบนเส้นด้าย! รถเมล์สาย 28 ยางโล้นเกลี้ยง วิ่งรับคนได้ไง เสี่ยงเบรกแตก-ระเบิดตูมเดียวพลิกคว่ำ

กลายเป็นประเด็นร้อนที่สะเทือนความเชื่อมั่นของผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะอีกครั้ง เมื่อเพจดัง "Drama-addict" แฉคลิปวิดีโอสภาพล้อรถโดยสารประจำทางสาย 28 ที่เสื่อมสภาพจน "ยางโล้นเกลี้ยง" ไร้ร่องรอยของดอกยาง ท่ามกลางเสียงวิจารณ์สนั่นถึงมาตรฐานการตรวจสภาพรถก่อนให้บริการ ชี้สภาพยางลักษณะนี้คือความเสี่ยงระดับหายนะที่อาจนำไปสู่การลื่นไถล ยางระเบิด และโศกนาฏกรรมพลิกคว่ำได้ทุกเมื่อ สังคมจึงตั้งคำถามตัวโตๆ ว่า ปล่อยให้รถสภาพนี้ออกมาวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้อย่างไร?
วันนี้ (15 ก.ค.) เพจ "Drama-addict" โพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นล้อรถของรถโดยสารประจำทาง ที่เผยให้เห็นสภาพ "ยางที่ไม่มีดอกยาง" ซึ่งถือเป็นเรื่องอันตรายสำหรับรถบัสโดยสารขนาดใหญ่ที่ต้องรับน้ำหนักมาก ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"ลูกเพจฝากมาครับ สาย 28 จันทรเกษม จตุจักร แบบนี้มันยังใช้งานได้ใช่ไหม จะเบรกอยู่ใช่ไหม"
ทั้งนี้ คลิปวิดีโอดังกล่าวมีความเสี่ยงขั้นหายนะต่อชีวิตผู้โดยสาร ยางที่เสื่อมสภาพจนโครงสร้างบางเฉียบจะสูญเสียความสามารถในการยึดเกาะและรีดน้ำโดยสิ้นเชิง ทำให้ระยะเบรกเพิ่มขึ้นและเสี่ยงต่อการลื่นไถลอย่างรุนแรง ยิ่งไปกว่านั้น ความร้อนสะสมมหาศาลจากระบบเบรกที่ผิดปกติจะทะลวงผ่านชั้นยางที่บางลงได้อย่างรวดเร็ว นำไปสู่การระเบิดของยาง
ซึ่งมีอานุภาพทำลายล้างสูงถึงขั้นฉีกพื้นห้องโดยสาร หรือทำให้รถบัสที่หนักหลายสิบตันเสียหลักพลิกคว่ำ ซึ่งถือเป็นอันตรายถึงชีวิตที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยการบำรุงรักษาพื้นฐาน