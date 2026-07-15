นาทีชีวิต! ส.ต.ต.เล่าระทึก กระโดดถีบประตูหนีไฟ “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” ช่วยรอดตายหมู่ ที่แท้เป็นตำรวจ สน.ท่าเรือ

จากเหตุระทึกไฟไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว หลายคนตามหาชายผู้กล้าที่ตัดสินใจกระโดดถีบประตูหนีไฟจนเปิดออก ล่าสุดเพจดาวแปดแฉกเปิดภาพแล้ว ฮีโร่คนนี้คือ 'ส.ต.ต.' สังกัด สน.ท่าเรือ ที่ยังคงรักษาตัวอยู่ใน รพ. เจ้าตัวเปิดใจเล่าวินาทีเฉียดตาย ควันมืดมิดจนมองไม่เห็น ก่อนใช้แรงฮึดสุดท้ายกระโดดถีบประตูเพื่อเปิดทางรอด
เมื่อวันที่ 14 ก.ค. เพจ “ดาวแปดแฉก” ได้โพสต์ภาพอาการบาดเจ็บของชายคนที่ถีบประตูทางออกหนีไฟจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ซึ่งขณะนี้ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
โดยระบุข้อความว่า “นี่คือภาพอาการบาดเจ็บของชายคนที่ถีบประตูทางออกหนีไฟ ซึ่งขณะนี้ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
ชายคนนี้คือ "ส.ต.ต." สังกัด สน.ท่าเรือ เล่าให้ผู้บังคับบัญชาฟังว่า ก่อนเกิดเหตุไปงานเลี้ยงของเพื่อนที่โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ช่วงก่อนเกิดเหตุไฟไหม้ ลุกจากโต๊ะที่นั่งกับเพื่อนใกล้ทางออกด้านหน้า แล้วเดินไปเข้าห้องน้ำ ซึ่งห้องน้ำหญิง กับห้องน้ำชายอยู่ติดกัน เลยห้องน้ำชายไปมีโต๊ะขายลูกอมขวางอยู่ใกล้ประตูทางออกหนีไฟ หลังทำธุระเสร็จได้ยินเสียงตะโกนเหมือนมีเหตุ จากนั้นควันฟุ้งเต็มไปหมด มองแทบไม่เห็นจึงรีบไปที่ประตูทางออกหนีไฟ พบชายสองคนพยายามเปิดประตูแต่เปิดไม่ได้ ตนเองจึงกระโดดถีบประตูทำให้ประตูเปิดแล้วหนีออกมาจนทราบว่าได้รับบาดเจ็บ