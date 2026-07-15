หนุ่มเซ็ง! ตำรวจจ่อยึดรถอ้าง "สวมทะเบียน" เหตุเล่มจด "Soluna" แต่ขับ "Vios"

กลายเป็นประเด็นถกเถียงบนโลกออนไลน์ เมื่อเจ้าของรถ Toyota Vios โพสต์ระบายหลังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจและเตรียมยึดรถ โดยตั้งข้อสังเกตว่า "สวมทะเบียน" เพียงเพราะชื่อรุ่นในเล่มระบุว่า "Soluna" เจ้าตัวยันเอกสารถูกต้องทุกประการ พร้อมตั้งคำถามใครรับผิดชอบค่าเสียเวลาหากถูกยึดฟรี
เมื่อวันที่ 14 ก.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Poommin Konruang" ได้แชร์ประสบการณ์เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยผู้ใช้รถ หลังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจขอตรวจเอกสารและพยายามจะตรวจยึดรถยนต์ของตน โดยเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าอาจเป็นการนำรถมาสวมทะเบียน เนื่องจากชื่อรุ่นที่ปรากฏในเอกสารทางราชการคือ "Soluna" ในขณะที่ตัวรถคือรุ่นที่คนทั่วไปรู้จักกันในชื่อการตลาดว่า "Vios"
เจ้าของโพสต์ระบุว่า แม้รถของตนจะมีการดัดแปลงสภาพภายนอก แต่ขอยืนยันว่าเอกสารประจำรถนั้นถูกต้องตามกฎหมายและตรงกับตัวรถทุกประการ พร้อมเรียกร้องความรับผิดชอบจากเจ้าหน้าที่ว่า หากดำเนินการยึดรถไปโดยพลการแล้วพบว่าตนไม่มีความผิด ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียเวลาที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ เจ้าตัวยังได้ฝากเตือนไปยังผู้ใช้รถรุ่นเดียวกันให้ตระหนักถึงสิทธิทางกฎหมายของตนเอง และอย่าเพิ่งยินยอมให้เจ้าหน้าที่ยึดรถ หากมั่นใจว่าเอกสารและข้อเท็จจริงถูกต้อง
กรณีที่เกิดขึ้นนี้ถือเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของฝั่งเจ้าหน้าที่ เนื่องจากตามประวัติการขึ้นทะเบียนรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก รถยนต์ Toyota Vios เจเนอเรชันที่ 2 (รหัสตัวถัง NCP93 โฉมปี 2007-2012) มักจะถูกระบุชื่อรุ่นในเล่มทะเบียนว่า "SOLUNA VIOS" หรือในบางคันอาจระบุสั้นๆ เพียงแค่ "SOLUNA" ซึ่งอ้างอิงจากชื่อรุ่นเต็มในยุคแรกเริ่ม ดังนั้น ข้อมูลในเล่มทะเบียนลักษณะนี้จึงถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ได้หมายความว่ารถคันดังกล่าวถูกสวมทะเบียนแต่อย่างใด