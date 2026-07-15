มิติใหม่คนกรุง! TikToker ผุดไอเดียไลฟ์สดลานจอดรถ BTS หมอชิต ยอดวิวทะลุ 1 ล้าน ชาวเน็ตแห่เชียร์เปิดระบบสมาชิก

มิติใหม่คนกรุง TikToker ผุดไอเดียสุดครีเอต ไลฟ์สดลานจอดรถ BTS หมอชิตมุมสูงแบบเรียลไทม์ ตอบโจทย์คนใช้รถขั้นสุดจนยอดวิวพุ่งทะลุ 1 ล้านครั้ง! งานนี้คอมเมนต์แห่ชื่นชมเพียบ แถมมีคนเสนอไอเดียขอเป็นสปอนเซอร์-สมัครสมาชิกระยะยาว แลกกับการรู้ที่จอดรถชัวร์ๆ ถือเป็นการนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาได้ถูกจุดที่สุดในตอนนี้!
กลายเป็นปรากฏการณ์บนโลกโซเชียลที่เข้ามาแก้ปัญหาของคนใช้รถใช้ถนนในเมืองหลวงได้อย่างตรงจุดและเป็นรูปธรรม โดยเมื่อวันที่ 13 ก.ค. ผู้ใช้งานบัญชี TikTok ชื่อ "ว่างป่าว" (@mochitwangpao) ได้นำเสนอคอนเทนต์สุดสร้างสรรค์ ด้วยการเปิดไลฟ์สดเผยภาพมุมสูงของลานจอดรถสถานีรถไฟฟ้า BTS จตุจักร (หมอชิต) แบบเรียลไทม์ เพื่อใช้เป็นช่องทางช่วยเหลือประชาชนในการตรวจสอบพื้นที่ว่างก่อนตัดสินใจนำรถมาจอด
การริเริ่มดังกล่าวได้รับความสนใจจากโลกออนไลน์อย่างล้นหลาม โดยล่าสุดมียอดผู้เข้าชมการไลฟ์สดรวมพุ่งสูงถึงกว่า 1 ล้านครั้ง ซึ่งถือเป็นตัวเลขสถิติที่สูงมากสำหรับเนื้อหาประเภทบริการข้อมูลจราจรและพื้นที่สาธารณะ ปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเรื้อรังเรื่องการขาดแคลนที่จอดรถ และความต้องการข้อมูลที่แม่นยำเพื่อวางแผนการเดินทางของคนกรุงเทพฯ อย่างแท้จริง
กระแสความนิยมไม่ได้หยุดอยู่แค่ยอดวิวเท่านั้น แต่ยังสะท้อนผ่านความคิดเห็นของผู้ใช้งานที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยทิศทางของคอมเมนต์มีทั้งการชื่นชมในความคิดสร้างสรรค์ การสอบถามข้อมูลเชิงลึก และความขบขัน เช่น การตั้งคำถามถึงตารางการออกอากาศ เช่น "ไลฟ์ทุกวันไหมคะ" หรือ "เสาร์-อาทิตย์ ไลฟ์ป่าวคะ จะไปจอด" ไปจนถึงข้อความชื่นชมแนวคิดที่ว่า "คุณได้เป็นหัวแถวแล้ว" และ "ผู้สร้างผู้คิดค้นมาก"
ทว่า ประเด็นที่น่าจับตามองที่สุดในเชิงของโอกาสทางธุรกิจ คือข้อเสนอจากกลุ่มผู้ชมที่พร้อมจะสนับสนุนทางการเงิน หรือสร้างโมเดลการสมัครสมาชิกให้กับช่องดังกล่าวเพื่อแลกกับความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้น โดยมีผู้ใช้งานระบุว่า "ช่วยไลฟ์ 24 ชั่วโมงได้ไหม ถ้าได้จอดเดี๋ยวส่งของขวัญให้" และ "สมัคร 199 ต่อเดือน ผมจะบอกครับ"