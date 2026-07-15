ไม่ทนแล้ว! 5 ปีที่ถูกคุกคาม "นีน ชัชชญา" จ่องัดกฎหมายจัดการโรคจิตบุกบ้าน ล่าสุด "บุ๋ม ปนัดดา" โดดช่วย

สิ้นสุดความอดทน 5 ปี! "นีน ชัชชญา" นักแสดงและคอนเทนต์ครีเอเตอร์สาว เผยประสบการณ์สุดผวา โดนสตอล์กเกอร์สะกดรอยตามและคุกคามหนัก ทวีความรุนแรงจากข้อความทางเพศสู่การพยายามบุกรุกเคหสถานและตามรังควานถึงที่ทำงาน ล่าสุด "บุ๋ม ปนัดดา" ยื่นมือเข้าช่วยเหลือแล้ว ขณะที่เจ้าตัวประกาศเตรียมยกระดับดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด ลั่นความเงียบไม่ใช่ทางออก พร้อมวอนสังคมหยุดค่านิยมตั้งคำถามเพื่อกล่าวโทษเหยื่อ
เมื่อวันที่ 13 ก.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Chatchaya Samroengraja" นักแสดง นางแบบ และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความเผยประสบการณ์เผชิญกับการสะกดรอยตามและคุกคามพื้นที่ส่วนตัวจากบุคคลแปลกหน้าอย่างต่อเนื่องตลอด 5 ปี (พ.ศ. 2564-2569) โดยพฤติกรรมได้ทวีความรุนแรงจากการส่งสิ่งของและข้อความคุกคามทางเพศ ไปสู่การพยายามบุกรุกเคหสถาน และล่าสุดคือการติดตามคุกคามไปถึงสถานที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว แม้จะมีการแจ้งความดำเนินคดีทางกฎหมายแล้วแต่การละเมิดก็ยังไม่ยุติ การออกมาเปิดเผยเรื่องราวต่อสาธารณะในครั้งนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของตนเอง เนื่องจากความเงียบไม่สามารถยุติปัญหาได้ พร้อมทั้งเป็นการเรียกร้องให้สังคมหยุดการตั้งคำถามในเชิงกล่าวโทษเหยื่อ (Victim-blaming) และยุติการสร้างค่านิยมที่มองว่าการละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือการคุกคามบุคคลสาธารณะเป็นเรื่องปกติที่ต้องยอมรับ
ต่อมา เมื่อวันที่ 14 ก.ค. เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความอีกครั้งเกี่ยวกับความคืบหน้ากรณีถูกสะกดรอยตามและคุกคาม โดยระบุว่าแม้จะมีการแจ้งความดำเนินคดีฐานบุกรุกและเจ้าหน้าที่ได้ออกหมายเรียกผู้กระทำผิดไปแล้ว 1 ครั้ง แต่พฤติกรรมการส่งข้อความคุกคามและละเมิดความเป็นส่วนตัวยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิต ด้วยเหตุนี้ เธอจึงอยู่ระหว่างการหารือกับทีมทนายความเพื่อเตรียมยกระดับการดำเนินคดีทางกฎหมายเพิ่มเติมในทุกฐานความผิดที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุด พร้อมทั้งเรียกร้องให้บุคคลใกล้ชิดของผู้กระทำผิดช่วยตักเตือนและยับยั้งพฤติกรรมดังกล่าว เพื่อยุติการละเมิดสิทธิและสวัสดิภาพของผู้อื่นอย่างเด็ดขาด
ล่าสุดวันนี้ (15 ก.ค.) คุณนีนได้ออกมาเผยว่าขณะนี้ได้รับการยื่นมือเข้าช่วยเหลือและให้คำปรึกษาจากคุณบุ๋ม ปนัดดา และคุณ Pook Sukonta Berthebaud เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณทุกความห่วงใยและกำลังใจจากสังคม ทั้งนี้ เธอยังคงยืนยันเจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่จะเดินหน้าดำเนินคดีทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดจนถึงที่สุด เพื่อปกป้องสิทธิ สวัสดิภาพ และทวงคืนความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันของตนเองให้กลับคืนมาอย่างสมบูรณ์