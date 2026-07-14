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TAKO CLEANTECH เปิดศูนย์ค้าส่งโซลาร์เซลล์ครบวงจร จ.ขอนแก่น ยกระดับโลจิสติกส์ ขยายการเข้าถึงแผง Trina solar ทั่วภาคอีสาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“TAKO CLEANTECH เปิดศูนย์กระจายสินค้าโซลาร์เซลล์แห่งใหม่ จังหวัดขอนแก่น ขยายการเข้าถึงแผงโซลาร์เซลล์ Trinasolar ครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

บริษัท ทาโกะ คลีนเทค จำกัด (TAKO CLEANTECH) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรรายใหญ่ในประเทศไทย เปิดศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ ที่ จังหวัดขอนแก่น อย่างเป็นทางการ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านระบบโลจิสติกส์ และรองรับการเติบโตของตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่นี้ ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการสินค้า เพิ่มความพร้อมของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะแผงโซลาร์เซลล์แบรนด์ชั้นนำอย่าง Trina solar พร้อมช่วยลดระยะเวลาการจัดส่ง และเพิ่มความคล่องตัวในการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้า EPC ผู้ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ และตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ทาโกะ คลีนเทคสาขาขอนแก่นตั้ง อยู่ที่ Power Warehouse อาคารคลังสินค้าเลขที่ 2 เลขที่ 581 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วยเพิ่มศักยภาพในการจัดเก็บสินค้า การกระจายสินค้า และรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ภายในศูนย์กระจายสินค้า Tako ขอนแก่น มีผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจร ได้แก่ แผงโซลาร์เซลล์ Trinasolar รุ่น Vertex N i-TOPCon ชนิด N-type, อินเวอร์เตอร์, ไมโครอินเวอร์เตอร์, แบตเตอรี่ , โครงสร้างติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์, สายไฟ PV และอุปกรณ์ประกอบระบบอื่น ๆ เพื่อรองรับความต้องการของโครงการทุกขนาด ตั้งแต่งานติดตั้งทั่วไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่

นายเทพธวัช บุญยะทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาโกะ คลีนเทค กล่าวว่า “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงสำหรับการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งในภาคครัวเรือน อาคารพาณิชย์ และภาคอุตสาหกรรม การเปิดศูนย์กระจายสินค้าที่จังหวัดขอนแก่น ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งของระบบซัพพลายเชน ลดระยะเวลาการจัดส่ง และเพิ่มความสามารถในการสนับสนุน EPC ผู้ติดตั้ง และตัวแทนจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

ตลอดระยะเวลากว่า 7 ปี TAKO CLEANTECH ได้ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่เครือข่ายพันธมิตรทั่วประเทศ โดยสนับสนุนเบื้องหลังโครงการโซลาร์เซลล์มากกว่า 150,000 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตรวมมากกว่า 900 เมกะวัตต์ (MW) ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าและพันธมิตรที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท รวมถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดในประเทศไทย


บริษัทเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก Trina Solar ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะและระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็นผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ระดับ Tier 1 โดย BloombergNEF (BNEF)

Trina Solar ได้รับความไว้วางใจจากผู้พัฒนาโครงการ ผู้รับเหมาระบบ (EPC) และผู้ติดตั้งทั่วโลก ด้วยจุดเด่นด้านกำลังการผลิตไฟฟ้าสูง มาตรฐานคุณภาพระดับสากล และความทนทานที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

สำหรับผลิตภัณฑ์ Trinasolar Vertex N i-TOPCon ชนิด N-type มาพร้อมเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า ทั้งด้านกำลังผลิตสูง ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานสูง ค่า Bifaciality สูง ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิต่ำ และอัตราการเสื่อมประสิทธิภาพต่ำ


คุณสมบัติดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานสำหรับโครงการหลากหลายรูปแบบ โดยโครงการขนาดใหญ่สามารถเพิ่มผลผลิตไฟฟ้าต่อพื้นที่ติดตั้ง ขณะที่โครงการเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมสามารถใช้พื้นที่หลังคาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงระบบโซลาร์สำหรับที่อยู่อาศัยที่ต้องการเพิ่มกำลังผลิตจากพื้นที่จำกัด

นอกจากนี้ ค่าอุณหภูมิที่ต่ำและอัตราการเสื่อมประสิทธิภาพที่ต่ำ ยังช่วยให้แผงสามารถรักษาประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมั่นคงในสภาพอากาศร้อนและชื้นของประเทศไทยตลอดอายุการใช้งาน

ปัจจุบัน TAKO CLEANTECH มีศูนย์กระจายสินค้ารวม 3 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และขอนแก่น เพื่อรองรับการกระจายสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ทั่วประเทศ พร้อมแผนจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าเพิ่มเติมในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ในอนาคต

การเปิดศูนย์กระจายสินค้าขอนแก่นถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ TAKO CLEANTECH ในการขยายเครือข่ายธุรกิจทั่วประเทศ ด้วยเป้าหมายในการเพิ่มความพร้อมด้านสินค้า พัฒนาระบบโลจิสติกส์ และนำเสนอโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร เพื่อสนับสนุน EPC ผู้ติดตั้ง ตัวแทนจำหน่าย และพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมร่วมขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนไทยอย่างยั่งยืน

ช่องทางติดต่อ

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LINE : @takocleantech
Website : www.takocleantech.com


TAKO CLEANTECH เปิดศูนย์ค้าส่งโซลาร์เซลล์ครบวงจร จ.ขอนแก่น ยกระดับโลจิสติกส์ ขยายการเข้าถึงแผง Trina solar ทั่วภาคอีสาน
TAKO CLEANTECH เปิดศูนย์ค้าส่งโซลาร์เซลล์ครบวงจร จ.ขอนแก่น ยกระดับโลจิสติกส์ ขยายการเข้าถึงแผง Trina solar ทั่วภาคอีสาน
TAKO CLEANTECH เปิดศูนย์ค้าส่งโซลาร์เซลล์ครบวงจร จ.ขอนแก่น ยกระดับโลจิสติกส์ ขยายการเข้าถึงแผง Trina solar ทั่วภาคอีสาน
TAKO CLEANTECH เปิดศูนย์ค้าส่งโซลาร์เซลล์ครบวงจร จ.ขอนแก่น ยกระดับโลจิสติกส์ ขยายการเข้าถึงแผง Trina solar ทั่วภาคอีสาน