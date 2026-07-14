TAKO CLEANTECH เปิดศูนย์ค้าส่งโซลาร์เซลล์ครบวงจร จ.ขอนแก่น ยกระดับโลจิสติกส์ ขยายการเข้าถึงแผง Trina solar ทั่วภาคอีสาน

“TAKO CLEANTECH เปิดศูนย์กระจายสินค้าโซลาร์เซลล์แห่งใหม่ จังหวัดขอนแก่น ขยายการเข้าถึงแผงโซลาร์เซลล์ Trinasolar ครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
บริษัท ทาโกะ คลีนเทค จำกัด (TAKO CLEANTECH) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรรายใหญ่ในประเทศไทย เปิดศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ ที่ จังหวัดขอนแก่น อย่างเป็นทางการ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านระบบโลจิสติกส์ และรองรับการเติบโตของตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่นี้ ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการสินค้า เพิ่มความพร้อมของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะแผงโซลาร์เซลล์แบรนด์ชั้นนำอย่าง Trina solar พร้อมช่วยลดระยะเวลาการจัดส่ง และเพิ่มความคล่องตัวในการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้า EPC ผู้ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ และตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทาโกะ คลีนเทคสาขาขอนแก่นตั้ง อยู่ที่ Power Warehouse อาคารคลังสินค้าเลขที่ 2 เลขที่ 581 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วยเพิ่มศักยภาพในการจัดเก็บสินค้า การกระจายสินค้า และรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ภายในศูนย์กระจายสินค้า Tako ขอนแก่น มีผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจร ได้แก่ แผงโซลาร์เซลล์ Trinasolar รุ่น Vertex N i-TOPCon ชนิด N-type, อินเวอร์เตอร์, ไมโครอินเวอร์เตอร์, แบตเตอรี่ , โครงสร้างติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์, สายไฟ PV และอุปกรณ์ประกอบระบบอื่น ๆ เพื่อรองรับความต้องการของโครงการทุกขนาด ตั้งแต่งานติดตั้งทั่วไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่
นายเทพธวัช บุญยะทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาโกะ คลีนเทค กล่าวว่า “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงสำหรับการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งในภาคครัวเรือน อาคารพาณิชย์ และภาคอุตสาหกรรม การเปิดศูนย์กระจายสินค้าที่จังหวัดขอนแก่น ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งของระบบซัพพลายเชน ลดระยะเวลาการจัดส่ง และเพิ่มความสามารถในการสนับสนุน EPC ผู้ติดตั้ง และตัวแทนจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
ตลอดระยะเวลากว่า 7 ปี TAKO CLEANTECH ได้ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่เครือข่ายพันธมิตรทั่วประเทศ โดยสนับสนุนเบื้องหลังโครงการโซลาร์เซลล์มากกว่า 150,000 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตรวมมากกว่า 900 เมกะวัตต์ (MW) ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าและพันธมิตรที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท รวมถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดในประเทศไทย
บริษัทเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก Trina Solar ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะและระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็นผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ระดับ Tier 1 โดย BloombergNEF (BNEF)
Trina Solar ได้รับความไว้วางใจจากผู้พัฒนาโครงการ ผู้รับเหมาระบบ (EPC) และผู้ติดตั้งทั่วโลก ด้วยจุดเด่นด้านกำลังการผลิตไฟฟ้าสูง มาตรฐานคุณภาพระดับสากล และความทนทานที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
สำหรับผลิตภัณฑ์ Trinasolar Vertex N i-TOPCon ชนิด N-type มาพร้อมเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า ทั้งด้านกำลังผลิตสูง ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานสูง ค่า Bifaciality สูง ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิต่ำ และอัตราการเสื่อมประสิทธิภาพต่ำ
คุณสมบัติดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานสำหรับโครงการหลากหลายรูปแบบ โดยโครงการขนาดใหญ่สามารถเพิ่มผลผลิตไฟฟ้าต่อพื้นที่ติดตั้ง ขณะที่โครงการเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมสามารถใช้พื้นที่หลังคาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงระบบโซลาร์สำหรับที่อยู่อาศัยที่ต้องการเพิ่มกำลังผลิตจากพื้นที่จำกัด
นอกจากนี้ ค่าอุณหภูมิที่ต่ำและอัตราการเสื่อมประสิทธิภาพที่ต่ำ ยังช่วยให้แผงสามารถรักษาประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมั่นคงในสภาพอากาศร้อนและชื้นของประเทศไทยตลอดอายุการใช้งาน
ปัจจุบัน TAKO CLEANTECH มีศูนย์กระจายสินค้ารวม 3 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และขอนแก่น เพื่อรองรับการกระจายสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ทั่วประเทศ พร้อมแผนจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าเพิ่มเติมในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ในอนาคต
การเปิดศูนย์กระจายสินค้าขอนแก่นถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ TAKO CLEANTECH ในการขยายเครือข่ายธุรกิจทั่วประเทศ ด้วยเป้าหมายในการเพิ่มความพร้อมด้านสินค้า พัฒนาระบบโลจิสติกส์ และนำเสนอโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร เพื่อสนับสนุน EPC ผู้ติดตั้ง ตัวแทนจำหน่าย และพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมร่วมขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนไทยอย่างยั่งยืน
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