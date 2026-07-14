ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดง

วันนี้ 14 ก.ค.69 เวลา17.13น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดง ณ เลขที่ 662 หมู่ 9 ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพรรษ เสริมสุวรรณ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 พลโท วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่1 พลตำรวจโท วัฒนา ยี่จีน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1 นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ ประธานศาลฎีกา นายธีรทัย เจริญวงศ์ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นางคิดงาม คงตระกูล ลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระประแดง พร้อมข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เฝ้า ฯ รับเสด็จ
การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา พระพุทธนวราชบพิตร พระราชทานพระบรมราชวโรกาส พระราชวโรกาสให้ นางคิดงาม คงตระกูล ลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระประแดง เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายหนังสือที่ระลึก แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนายชูชัย อุชชิน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระประประแดง เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายหนังที่ระลึก แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
จากนั้นเสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ แล้วทรงวางแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ ลงในหลุม ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย "อาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดง" เสร็จแล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก แล้วพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณแก่ศาลจังหวัดพระประแดง ตามลำดับ
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายธีระ ชำนาญดู ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพระประแดง เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายแผ่นศิลาเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่น แล้วเสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิโธยในสมุดเยี่ยม และทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำศาลจังหวัดพระประแดง
สมควรแก่เวลา เสด็จฯออกจากห้องฉายพระบรมฉายาลักษณ์ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จ ฯ ออกจากอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดง กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต