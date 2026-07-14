ได้ฤกษ์ดี เปิดตัวสำนักงาน มูลนิธิ Five For All และมูลนิธิดาวน์ซินโดรมประเทศไทย

มูลนิธิ Five for all และมูลนิธิดาวน์ซินโดรม โดย ดร.ชนัญกร สุวรรณชื่น ประธานมูลนิธิฯ จัดงานเปิดตัวสำนักงานมูลนิธิฯ โดยมี พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ (รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง) เป็นประธาน พร้อมด้วย ท่านสุธน วิชัยรัตน์ (รองอธิบดีกรมพลศีกษา), คุณไทชิ ทากาซาวา (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยนิปปอนสตีลฯ) พร้อมคณะร่วมงาน
ภายในงานนอกจากมีกิจกรรมพิธีเปิดสำนักงานแล้ว ยังมีกิจกรรม การออกร้านมากมาย อาทิ โครงการ “ โล๊ะตู้” แบ่งปันสิ่งของที่ดีส่งต่อกันและกัน เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหสือสร้างอาชีพให้คนพิการ และทำ “ถุงยังชีพปันกัน” ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เพื่อแบ่งปันความสุขให้กับสังคมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นสู่ความยั่งยืน, บูธ “ ไทยช่วยไทย“ ของ Lotus นำสินค้าราคาถูกมาจำหน่ายแก่ผู้ร่วมงาน,
นอกจากนี้ยังมีบูธขนม อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ เช่น ชุดจากผ้าขาวม้า, ถุงผ้าที่เพ้นด้วยปากของคนพิการ รวมถึงกิจกรรมที่ทำโดยคนพิการ อย่างการนวดผ่อนคลาย, กิจกรรมซ่อมพระ, กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จัน และร้านกาแฟคนพิการ Star Café ก็เปิดให้บริการด้วยเช่นกัน งานในครั้งนี้จัดขึ้นที่ ร้าน Star Café ร้านกาแฟเด็กพิการ กรมพละศึกษา กรุงเทพมหานคร