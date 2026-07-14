สน.บางนา สั่งปรับแล้ว! รถบรรทุกมักง่ายขับย้อนศรกลับรถกลางถนนบางนา-ตราด หลังคลิปว่อนเน็ต (ชมคลิป)

ไวรัลคลิปวิดีโอรถบรรทุกขนาดใหญ่ขับย้อนศรเพื่อกลับรถบนถนนบางนา-ตราด ถูกแชร์ว่อน ถึงพฤติกรรมสุดอันตราย ด้านตำรวจจราจร สน.บางนา ไม่รอช้า เร่งตรวจสอบจากคลิปจนสามารถติดตามตัวคนขับมาดำเนินคดีและเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย พร้อมย้ำการขับรถย้อนศรเป็นความผิดที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ถนน พร้อมขอบคุณพลเมืองดีที่ช่วยแจ้งเบาะแส
วันนี้ (14 ก.ค.) จากกรณีที่มีการแชร์คลิปวิดีโอสะเทือนขวัญบนโลกออนไลน์ เผยให้เห็นภาพของรถบรรทุกขนาดใหญ่ขับย้อนศรเพื่อทำการกลับรถบนถนนบางนา-ตราด ซึ่งสร้างความหวาดเสียวและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแก่ผู้ร่วมทาง จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความมักง่ายและสร้างความกังวลใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมากนั้น
ล่าสุด ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายงานจราจร สถานีตำรวจนครบาลบางนา (สน.บางนา) ได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในทันทีหลังจากได้รับทราบเหตุ โดยได้ตรวจสอบภาพจากคลิปวิดีโอและติดตามแกะรอยรถบรรทุกคันดังกล่าว จนกระทั่งสามารถระบุตัวตนและเรียกตัวผู้ขับขี่ให้เข้าพบพนักงานสอบสวน พร้อมดำเนินคดีและเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกในข้อหาที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทางงานจราจร สน.บางนา เน้นย้ำว่า "การขับรถย้อนศรเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และมีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง" ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความอันตรายต่อตัวผู้ขับขี่เอง แต่ยังส่งผลกระทบถึงชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ทางรายอื่น จึงขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถทุกประเภทให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกคน
นอกจากนี้ สน.บางนา ยังได้กล่าวขอบคุณประชาชนและพลเมืองดีที่ช่วยกันสอดส่องดูแล แจ้งเบาะแส และส่งข้อมูลหลักฐานมายังเจ้าหน้าที่ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการร่วมกันสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายจราจรในลักษณะดังกล่าว สามารถส่งข้อมูลมายัง สน.บางนา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
งานจราจร สน.บางนา “เคารพกฎจราจร ขับขี่ปลอดภัย ร่วมสร้างวินัยจราจรไปด้วยกัน”
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