นายกองค์กรนิสิตฯ วิศวะ มข. ยัน "โซตัส" ไม่ใช่ภาพจำทั้งหมด วอนเสพข่าวมีสติ อย่าด่วนตัดสิน-ล่าแม่มด

ท่ามกลางกระแสดราม่า “รับน้อง-โซตัส” ที่กำลังร้อนแรงในโลกออนไลน์ ล่าสุด นายกองค์กรนิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกมาแชร์ประสบการณ์ตรงตลอด 4 ปีในรั้ววิศวะ ยืนยันไม่เคยผิดหวังที่เลือกเรียนที่นี่ ชี้ภาพจำเรื่องโซตัสรุนแรงไม่ใช่ความจริงทั้งหมด พร้อมวอนสังคมเสพข่าวอย่างมีสติ แยกแยะเป็นรายกรณี และหยุดพฤติกรรม “ล่าแม่มด” ตัดสินผู้อื่นโดยไร้ข้อเท็จจริง
วันนี้ (14 ก.ค.) จากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เกี่ยวกับประเด็น "การรับน้อง" และ "ระบบโซตัส (SOTUS)" ที่กำลังกลับมาเป็นที่ถกเถียงอย่างเผ็ดร้อนในสังคมขณะนี้ ล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Sorrawit Title Tangpukdee” ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกสมาคม/องค์กรนิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกมาโพสต์ข้อความบอกเล่าประสบการณ์ตรงตลอด 4 ปีในรั้วคณะวิศวกรรมศาสตร์ และกำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทปีที่ 5 โดยระบุว่าไม่เคยรู้สึกผิดหวังที่เลือกเรียนที่นี่
โดยเจ้าตัวได้สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับภาพจำของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่คนภายนอกมักติดภาพจากซีรีส์หรือละครว่าเต็มไปด้วยระบบโซตัสที่รุนแรง แต่ความเป็นจริงที่ได้สัมผัสกลับตรงกันข้าม สิ่งที่พบคือความอบอุ่น การดูแลเอาใจใส่จากรุ่นพี่ เพื่อนที่พร้อมช่วยเหลือกัน และอาจารย์ที่เปิดกว้างให้คำปรึกษาในทุก ๆ เรื่อง
"ช่วงนี้มีหลายประเด็นที่ทำให้หลายคนหันกลับมาพูดถึง 'รับน้อง' และ 'โซตัส' อีกครั้ง ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรถูกพูดถึงและตรวจสอบด้วยข้อเท็จจริง แต่ในขณะเดียวกันก็อยากให้แยกแยะเป็นกรณี ๆ ไป เพราะการกระทำของคนบางคน ไม่ได้สะท้อนตัวตนของทุกคนหรือทุกสาขาวิชา" เจ้าของโพสต์ระบุ
นอกจากนี้ นายกองค์กรนิสิตนักศึกษาฯ ยังได้ฝากข้อคิดเตือนใจไปถึงผู้คนในสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกระแสดราม่าที่เกิดขึ้น โดยขอให้ทุกคนร่วมกันเสพข่าวอย่างมีสติ ตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านก่อนที่จะตัดสินใคร พร้อมทั้งวอนขอให้หยุดพฤติกรรมการ "ล่าแม่มด" หรือตั้งตนเป็น "ศาลเตี้ย" ตัดสินคนอื่น เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรม และร่วมกันแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของความจริง ไม่ใช่ด้วยอคติหรือกระแสสังคม
หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้มีชาวเน็ตและศิษย์เก่าเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ร่วมแสดงมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการรับน้องในยุคปัจจุบันที่เริ่มเปลี่ยนไปในทิศทางสร้างสรรค์มากขึ้น