โป๊ะแตก!! “ชายชุดทหาร” โชว์กึ๋นวิเคราะห์ไฟไหม้โรงเบียร์ประกบอนุทิน ที่แท้ “มั่วบ้านงาน” เพิ่งกลับจากยิงบีบีกัน ซ้ำปล่อยเฟกนิวส์

เพจดังแฉเบื้องหลังชายปริศนาแต่งชุดทหารเต็มยศที่เดินประกบ "อนุทิน" และวิเคราะห์สาเหตุไฟไหม้โรงเบียร์จนสื่ออึ้ง ที่แท้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ แต่เพิ่งกลับจากเล่นบีบีกัน ซ้ำพบเป็น "ตัวการ" ปล่อยเฟกนิวส์ใส่ร้ายร้าน ว่าบังคับลูกค้าจ่ายเงินก่อนหนีตาย
จากกรณีเกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว หลายคนตั้งข้อสงสัยถึงชายปริศนาแต่งชุดทหารเต็มยศที่เดินเคียงข้าง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ขณะลงพื้นที่เมื่อกลางดึกวันเกิดเหตุ แถมยังโชว์วิชาการวิเคราะห์สาเหตุไฟไหม้ต่อสื่อมวลชนจนน่าเชื่อถือแบบเป็นเรื่องเป็นราว
ล่าสุดวันนี้ (14 ก.ค.) เพจ “ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ” ได้ออกมาโพสต์เผยข้อเท็จจริงถึงชายชุดทหารรายดังกล่าว ระบุว่า “แกใครเนี่ย? หนุ่มมั่วบ้านงาน“ เดินแจกแกงหม้อเบ้อเร่อ...
จากดรามาที่หลายคนสงสัยว่า “ชายที่แต่งชุดทหารเต็มยศ” ในคืนเกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าวคือใคร ล่าสุดมีการเปิดเผยว่าเขาเป็นจิตอาสา และเคยเป็นอดีตผู้สมัคร ส.ก.ในนามกลุ่ม “กรุงเทพบินได้”
เจ้าตัวไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านดับเพลิง และไม่ได้มีหน้าที่ปฏิบัติงานในเหตุการณ์ดังกล่าว แต่กลับสามารถเดินเข้าไปอยู่ในพื้นที่ จนถูกสื่อหลายสำนักดึงตัวไปสัมภาษณ์ เดินตามติดนายกฯ คอยให้ข้อมูลต่างๆ ในที่เกิดเหตุ ทั้งที่ก่อนหน้านั้นเจ้าตัวเพิ่งกลับจากงานแข่งขัน BB Gun
แต่ที่สำคัญคือ เจ้าตัวเป็นหนึ่งในต้นตอของข่าวลือที่ว่า “เจ้าของร้านไม่ยอมให้ลูกค้าออก เพราะต้องจ่ายเงินก่อน” ซึ่งต่อมาเรื่องนี้ถูกแชร์ต่อเป็นวงกว้างทั้งที่ไม่ใช่ข้อมูลจริง...”