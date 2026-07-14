สถานบันเทิงตื่นตัว! แห่โชว์มาตรการรับมืออัคคีภัย สร้างความมั่นใจหลังเหตุสลด "โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว"

จากผลกระทบเหตุเพลิงไหม้ 'โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว' ที่สร้างความสูญเสียเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา ล่าสุดเกิดแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ในกลุ่มธุรกิจกลางคืน เมื่อผู้ประกอบการสถานบันเทิงหลายแห่งพร้อมใจกันออกมายืนยันมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งการปรับปรุงโครงสร้างทางหนีไฟ การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง และการซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดและเรียกคืนความมั่นใจให้ผู้มาใช้บริการ
จากกรณีเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิง “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” ซอยลาดพร้าว 1 เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย ล่าสุดผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนและร้านอาหารหลายแห่งได้เกิดความตื่นตัว พร้อมใจกันออกมายืนยันมาตรฐานความปลอดภัยและเปิดเผยระบบป้องกันอัคคีภัยของตนเอง เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ
การเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการสถานบันเทิงต่างๆ มีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้
Orbit Bar (กำแพงเพชร) ได้นำคลิปเหตุการณ์ไฟไหม้ในอดีตของทางร้านมาเผยแพร่ เพื่อเป็นกรณีศึกษาว่าโครงสร้างอาคารแบบเปิดโล่งและทางหนีไฟที่เข้าถึงง่ายสามารถช่วยชีวิตทุกคนไว้ได้ พร้อมประกาศเตรียมรีโนเวตครั้งใหญ่เพื่อยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุด
ป.กุ้งเผา (ปิ่นเกล้า-ราชพฤกษ์) ออกมาตอกย้ำถึงความพร้อมของทางออกฉุกเฉินและแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้ลูกค้าทุกคนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
ร้านเรื่องมันยาว Bar&Restaurant (เพชรเกษม 69) เผยแพร่คลิปวิดีโอแสดงเส้นทางหนีไฟและอุปกรณ์ความปลอดภัยภายในร้าน พร้อมร่วมแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่ลาดพร้าว
ป.กุ้งเผา (หลักสี่-สะพานใหม่): ชูความพร้อมด้านอุปกรณ์ โดยระบุว่าทางร้านมีระบบสปริงเกอร์ดับเพลิง ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการช่วยควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัด ลดความเสียหาย ป้องกันการลุกลาม และช่วยลดปริมาณควันไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง (รามอินทรา) เน้นย้ำด้านความพร้อมของบุคลากร โดยมีการจัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้พนักงานทุกระดับเป็นประจำทุกปี ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร้านแสงจันทร์ (ศรีนครินทร์) เปิดเผยภาพการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของผู้อำนวยการเขตประเวศ ตำรวจ สน.พระโขนง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบและทบทวนมาตรการความปลอดภัย โดยยืนยันว่าทางร้านมีทางหนีไฟที่โปร่งโล่ง อุปกรณ์ฉุกเฉินพร้อมใช้งาน และมีการจัดพื้นที่เอื้อต่อการอพยพ
ร้านแสงจันทร์ (สุวรรณภูมิ) ยกระดับมาตรการความปลอดภัยเชิงรุก ด้วยการติดตั้งถังดับเพลิงพร้อมใช้งานจำนวน 28 ถังกระจายอยู่รอบบริเวณร้าน พร้อมป้ายแสดงจุดติดตั้งที่ชัดเจน
ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวอย่างฉับไวของกลุ่มธุรกิจสถานบันเทิง ที่หันมาให้ความสำคัญต่อโครงสร้างอาคาร มาตรฐานทางหนีไฟ และการฝึกอบรมพนักงานอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมซ้ำรอย และมุ่งสร้างมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ลูกค้า