สพฉ.จี้จุดบอดสถานบันเทิงไทย วัสดุลามไฟ-ทางหนีล็อก บทเรียนที่แลกด้วยร้อยชีวิต

สพฉ.เปิดข้อมูลสุดช็อก ถอดรหัส 3 โศกนาฏกรรมสถานบันเทิงไทย จากซานติก้า สู่ Mountain B และล่าสุดกับเหตุโรงเบียร์ย่านลาดพร้าว ที่เพิ่งคร่าชีวิตไปถึง 29 ศพ สิ่งที่น่ากลัวกว่าเปลวไฟคือ 'รูปแบบความตายที่ซ้ำรอย' ทั้งวัสดุลามไฟ ทางหนีไฟที่ถูกล็อก และความเชื่อผิดๆ
เมื่อวันที่ 13 ก.ค. เพจ “สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ-สพฉ.1669“ ได้ออกมาโพสต์ย้อนรอย 3 โศกนาฏกรรมสถานบันเทิง ระบุว่า “ไฟไหม้ซ้ำ...เพราะเรายังไม่เปลี่ยนอะไร?
ย้อนรอย 3 โศกนาฏกรรมสถานบันเทิง จากซานติก้า สู่ Mountain B และโรงเบียร์ย่านลาดพร้าว บทเรียนที่สังคมไทยไม่ควรต้องเรียนซ้ำ เสียงดนตรีที่เคยสร้างความสุข สามารถเปลี่ยนเป็นเสียงร้องขอความช่วยเหลือได้ภายในเวลาไม่กี่นาที
ตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงครั้งใหญ่หลายครั้ง แต่ทุกเหตุการณ์กลับมี "รูปแบบ" ที่คล้ายกันอย่างน่าตกใจ ทั้งสาเหตุการลุกลาม การหนีเอาชีวิตรอด และข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย
แม้ทุกครั้งจะมีการตรวจสอบ มีคำสั่งเข้มงวด และมีคำมั่นว่าจะไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ แต่สุดท้าย โศกนาฏกรรมก็ยังกลับมาอีกครั้ง เหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อคืนวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมาจึงไม่ใช่เพียงอุบัติเหตุครั้งใหม่ หากแต่เป็นสัญญาณเตือนว่าระบบความปลอดภัยของสถานบันเทิงไทยยังมีช่องโหว่ที่ต้องเร่งแก้ไข
3 เหตุการณ์ที่คนไทยไม่มีวันลืม
1. ซานติก้าผับ 1 มกราคม 2552
คืนเคานต์ดาวน์ปีใหม่กลับกลายเป็นคืนแห่งความสูญเสีย หลังการจุดพลุเอฟเฟกต์บนเวทีภายในอาคาร ทำให้ไฟลุกลามไปยังวัสดุตกแต่งและฝ้าเพดานที่ตกแต่งด้วยสารเคมีไวไฟอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดควันพิษหนาทึบปกคลุมพื้นที่ ผู้คนจำนวนมากติดอยู่ภายใน ขณะที่ทางออกหลักไม่สามารถรองรับการอพยพได้ทัน
เหตุการณ์ครั้งนั้นคร่าชีวิตผู้คน 67 ราย และมีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมาก จากการขาดอากาศหายใจและการเหยียบกันตายบริเวณประตูทางออกหลักที่มีขนาดแคบเกินไป
2. Mountain B 5 สิงหาคม 2565
ผ่านไปกว่าทศวรรษ แต่บทเรียนเดิมยังไม่ถูกแก้ไข ต้นเพลิงเกิดขึ้นภายในอาคาร ก่อนลุกลามอย่างรวดเร็วเนื่องจากวัสดุซับเสียงที่ติดไฟง่าย ส่งผลให้เปลวไฟและควันพิษแพร่กระจายทั่วพื้นที่ในเวลาอันสั้น
ประตูทางออกบางจุดไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ผู้คนจำนวนมากต้องหลบหนีผ่านทางออกหลักเพียงจุดเดียว โศกนาฏกรรมครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต 26 ราย
3. โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว 12 กรกฎาคม 2569
เหตุเพลิงไหม้ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในช่วงที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก จากข้อมูลเบื้องต้น มีผู้เสียชีวิตหลายราย โดยเจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งบริเวณห้องน้ำและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งสะท้อนว่าหลายคนอาจหลงทางหรือมองไม่เห็นเส้นทางหนีเมื่อเกิดไฟฟ้าดับและควันหนาทึบ ผู้เสียชีวิต 29 ราย (ณ วันที่ 14 ก.ค. 69 เวลา 9.00 น.)
รูปแบบของชนวนเหตุจากทั้ง 3 เหตุการณ์สะเทือนใจที่เหมือนกัน...บทเรียนที่ทุกคนมักลืมเลือน
วัสดุตกแต่งที่เร่งการลุกลามของไฟ
เมื่อใช้วัสดุที่ติดไฟง่ายหรือเกิดควันพิษสูง ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที อาคารทั้งหลังอาจเต็มไปด้วยควันดำ ทำให้ผู้คนหมดสติได้ก่อนจะถึงทางออก
ทางหนีไฟที่ใช้งานไม่ได้จริง
แม้หลายสถานที่จะมีประตูหนีไฟตามข้อกำหนด แต่หากถูกล็อก ถูกกีดขวาง หรือไม่มีการดูแลให้พร้อมใช้งาน ก็ไม่ต่างจากการไม่มีทางหนีไฟเลย
ความสับสนระหว่างการหนีเอาชีวิตรอด “สติหลุด!”
เมื่อไฟดับ ควันหนา และมองไม่เห็นทางออก หลายคนตัดสินใจวิ่งเข้าห้องน้ำหรือมุมอับเพื่อหลบไฟ แต่ในเหตุการณ์ไฟไหม้ ห้องน้ำไม่ได้เป็นพื้นที่ปลอดภัย หากไม่มีทางออกสู่ภายนอก ก็อาจกลายเป็นจุดที่ควันสะสมและเป็นอันตรายถึงชีวิต
บทเรียนที่ไม่ควรต้องแลกด้วยชีวิต
โศกนาฏกรรมทั้งสามเหตุการณ์สะท้อนว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ไฟเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการออกแบบอาคาร การเลือกใช้วัสดุ การบำรุงรักษาระบบความปลอดภัย การบังคับใช้กฎหมาย และการเตรียมพร้อมเมื่อเกิดเหตุ
การป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งผู้ประกอบการ หน่วยงานกำกับดูแล และผู้ใช้บริการ ที่ควรให้ความสำคัญกับ "ความปลอดภัย" ก่อนความบันเทิงเสมอ
เพราะทุกชีวิตที่สูญเสีย คือบทเรียนราคาแพงที่สังคมไม่ควรต้องจ่ายซ้ำอีก