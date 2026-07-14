"แบงค์ ทศกัณฐ์" เล่านาทีหนีตาย โศกนาฏกรรมโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว วอนงดแชร์ภาพผู้สูญเสีย

กลายเป็นโศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญ ไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ล่าสุด "แบงค์ พัชระ" นักดนตรีวงทศกัณฐ์ หนึ่งในผู้รอดชีวิต โพสต์คลิปเล่าวินาทีชีวิต เผยรอดมาได้เพราะถูกแรงอัดเพลิงกระแทกทะลุประตู ชี้โครงสร้างอาคารปิดทำให้อพยพยากลำบาก พร้อมขอความร่วมมือสังคมงดแชร์ภาพละเอียดอ่อน เพื่อให้เกียรติผู้เสียชีวิตและครอบครัว
จากกรณีกลายเป็นภาพแห่งความหดหู่สำหรับโศกนาฏกรรมไฟไหม้ร้านเหล้า โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ทำให้มีผู้เสียชีวิตทันทีกว่า 20 ราย บาดเจ็บ 63 ราย มีหลายรายที่อาการสาหัส
ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ก.ค. แบงค์ พัชระ สงพัฒน์แก้ว หนึ่งในสมาชิกและนักดนตรีของวง "ทศกัณฐ์" ซึ่งเป็นวงดนตรีที่เล่นประจำในสถานบันเทิง และผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอลงใน IG ส่วนตัว "bankphatchara" เปิดเผยว่า โศกนาฏกรรมเพลิงไหม้ "โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว" เริ่มต้นจากความขัดข้องของระบบไฟฟ้าที่ในตอนแรกถูกมองว่าเป็นเพียงเหตุไฟตกปกติ ก่อนจะลุกลามอย่างรวดเร็วจนระบบไฟตัดการทำงานและเกิดกลุ่มควันหนาแน่น สภาพพื้นที่ซึ่งเป็นสถานบันเทิงแบบปิดส่งผลให้ทัศนวิสัยภายในมืดสนิทและเกิดแรงอัดมหาศาลจากเปลวเพลิง อุปสรรคทางกายภาพเหล่านี้ทำให้การอพยพหนีตายเป็นไปอย่างยากลำบาก
เจ้าตัวที่ได้รับบาดเจ็บระบุว่าตนเองสามารถรอดพ้นมาได้จากการคลำหาทางออก และถูกแรงอัดของเพลิงกระแทกจนกระเด็นทะลุประตูออกมา ซึ่งตอกย้ำให้เห็นถึงความอันตรายขั้นวิกฤตของโครงสร้างอาคารปิดที่ตัดโอกาสรอดชีวิตของผู้อยู่ด้านในเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ภายหลังการหนีรอด สถานการณ์ภายนอกเต็มไปด้วยความโกลาหล ก่อนจะได้รับการยืนยันข่าวร้ายถึงการเสียชีวิตของบุคลากรที่ติดอยู่ด้านในขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลลูกค้า
เจ้าตัวจึงได้ใช้พื้นที่นี้สื่อสารกับสาธารณชนเพื่อขอความร่วมมือให้งดการเผยแพร่หรือส่งต่อภาพและข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ซึ่งถือเป็นวุฒิภาวะที่สำคัญในการรับมือกับเหตุโศกนาฏกรรม เพื่อเป็นการให้เกียรติและปกป้องสภาพจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสีย ตลอดจนผู้ได้รับบาดเจ็บที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากอย่างสาหัสในห้วงเวลาดังกล่าว