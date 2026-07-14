คณบดีวิศวะ มข.ออกโรงแจงปมดรามา ยันดูแลเหยื่อใกล้ชิด สั่งสอบสวนโปร่งใส ชูจุดยืนต้าน Bullying

ไม่ปล่อยให้คนผิดลอยนวล! คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่อนแถลงการณ์ด่วน ยืนยันส่งทีมดูแลเหยื่ออย่างใกล้ชิด พร้อมสั่งเร่งสอบข้อเท็จจริงเพื่อคืนความเป็นธรรม ประกาศจุดยืนชัดเจน 'ต่อต้านการคุกคามทุกรูปแบบ' งานนี้ใครทำผิดเตรียมตัวรับบทลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาด
จากกรณี นศ.สาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นงัดหลักฐานแชตแฉยับ! ถูกแก๊งเพื่อนและหัวหน้ารุ่นรุมแบน เตะออกจากกลุ่มเรียน แถมเอาปมอุบัติเหตุของพ่อมาล้อเล่นอย่างสนุกปาก ต้นเหตุแค่เพราะไม่สะดวกจ่ายเงินสมทบทุนกินเลี้ยง! งานนี้ทำเอาเหยื่อถึงขั้นดิ่ง ป่วยซึมเศร้า แต่ที่น่าผิดหวังที่สุดคือผู้บริหารและอาจารย์กลับแก้ปัญหาแค่ผิวเผิน... สังคมแห่จี้ถาม มหาวิทยาลัยจะจัดการแก๊งนี้ยังไง หรือจะปล่อยเบลอให้คนผิดลอยนวลต่อไป?
ล่าสุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกแถลงการณ์สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน กรณีนักศึกษาหญิงถูกกลุ่มเพื่อนกลั่นแกล้งจนได้รับผลกระทบทางจิตใจ เบื้องต้นทางคณะฯ ได้เข้าดูแลเยียวยาผู้เสียหายเป็นที่เรียบร้อย พร้อมยืนยันบทลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดหากพบผู้กระทำผิดจริง เพื่อธำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมและสวัสดิภาพของนักศึกษา
ล่าสุดวันนี้ (14 ก.ค.) รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกมาโพสต์ข้อความ ชี้แจงกรณีข้อความของนักศึกษาบนสื่อสังคมออนไลน์ที่สร้างความห่วงใยต่อสาธารณะ โดยยืนยันว่าคณะได้เข้าดูแลสวัสดิภาพและสภาพจิตใจของนักศึกษาอย่างใกล้ชิดแล้ว ขณะเดียวกันกำลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ คณะเน้นย้ำจุดยืนอย่างเด็ดขาดในการต่อต้านการกลั่นแกล้ง (Bullying) และการคุกคามทุกรูปแบบ พร้อมจะนำเหตุการณ์ดังกล่าวมาเป็นบทเรียนในการยกระดับมาตรการเชิงรุกด้านการเฝ้าระวังและระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา เพื่อมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน