วิศวะ มข.ขยับแล้ว! สั่งสอบด่วนแก๊งบูลลี่ นศ.สาว ลั่นผิดจริงฟันไม่เลี้ยง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกแถลงการณ์สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน กรณีนักศึกษาหญิงถูกกลุ่มเพื่อนกลั่นแกล้ง (Bullying) จนได้รับผลกระทบทางจิตใจ เบื้องต้นทางคณะฯ ได้เข้าดูแลเยียวยาผู้เสียหายเป็นที่เรียบร้อย พร้อมยืนยันบทลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดหากพบผู้กระทำผิดจริง เพื่อธำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมและสวัสดิภาพของนักศึกษา
จากกรณี นศ.สาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นงัดหลักฐานแชตแฉยับ! ถูกแก๊งเพื่อนและหัวหน้ารุ่นรุมแบน เตะออกจากกลุ่มเรียน แถมเอาปมอุบัติเหตุของพ่อมาล้อเล่นอย่างสนุกปาก ต้นเหตุแค่เพราะไม่สะดวกจ่ายเงินสมทบทุนกินเลี้ยง! งานนี้ทำเอาเหยื่อถึงขั้นดิ่ง ป่วยซึมเศร้า แต่ที่น่าผิดหวังที่สุดคือผู้บริหารและอาจารย์กลับแก้ปัญหาแค่ผิวเผิน... สังคมแห่จี้ถาม มหาวิทยาลัยจะจัดการแก๊งนี้ยังไง หรือจะปล่อยเบลอให้คนผิดลอยนวลต่อไป?
ล่าสุด เมื่อวันที่ 13 ก.ค. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกแถลงการณ์ รับทราบและกำลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์ของนักศึกษาที่ถูกเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยคณะฯ ได้เข้าดูแลนักศึกษาที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมย้ำจุดยืนอย่างเด็ดขาดว่าหากผลการตรวจสอบพบพฤติกรรมเข้าข่ายการกลั่นแกล้ง (Bullying) หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม จะดำเนินการตามระเบียบของ มหาวิทยาลัยอย่างเป็นธรรมและถึงที่สุด
ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือสังคมงดเผยแพร่ข้อมูลหรือคาดเดาที่อาจกระทบสิทธิความเป็นส่วนตัวระหว่างกระบวนการสืบสวน พร้อมเตรียมนำบทเรียนครั้งนี้ไปยกระดับมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยในอนาคต
นอกจากนี้ นักศึกษาหญิงเจ้าของเรื่องได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงเพิ่มเติม โดยวิงวอนให้สังคมยุติการโจมตีและการใช้ถ้อยคำรุนแรงทุกรูปแบบ พร้อมย้ำว่าเจตนารมณ์ที่แท้จริงในการเปิดเผยเรื่องราวคือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย ไม่ใช่เพื่อสร้างการรุมประณามจนลุกลามไปกระทบต่อบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
เธอยืนยันว่าตนเองไม่ได้เผชิญปัญหาเพียงลำพัง แต่ยังคงได้รับการสนับสนุนและกำลังใจจากคณาจารย์รวมถึงเพื่อนนักศึกษาเป็นอย่างดี
ท้ายนี้ เธอได้กล่าวขออภัยเพื่อนร่วมคณะ อาจารย์ และทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เหตุการณ์บานปลายเกินความตั้งใจ โดยมุ่งหวังให้กระบวนการหลังจากนี้ดำเนินไปตามขั้นตอนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมที่สุด