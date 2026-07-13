“โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” แถลงตั้งศูนย์ช่วยเหยื่อไฟไหม้ เผยเจ้าของร้านเจ็บสาหัส-ยังวิกฤตใน ICU

“โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” กราบขออภัยและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง พร้อมประกาศตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทุกราย พร้อมเผยว่า 'เจ้าของร้าน' ได้รับบาดเจ็บสาหัสและยังคงรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ทางร้านยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส
วันนี้ (13 ก.ค.) เพจ “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” ได้ออกมาโพสต์รายงานความคืบหน้าหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย โดยระบุข้อความว่า “จากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นภายในร้านโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ทางร้านกราบขออภัยอย่างที่สุดต่อเหตุการณ์อันน่าเศร้าที่เกิดขึ้น ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต และขอส่งกำลังใจไปยังผู้ได้รับบาดเจ็บ ตลอดจนญาติและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทุกท่าน
เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อ ประสานงาน และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ทางร้านจึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ ร้านโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เพื่อเป็นช่องทางในการรับแจ้งข้อมูล ประสานงานกับผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัว รวมถึงประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่องทางการติดต่อศูนย์ประสานงาน
* Facebook Page : โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว
* Line Official : @859xxeyj
สำหรับอาการของเจ้าของร้าน ขณะนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ และอยู่ระหว่างการรักษาอย่างใกล้ชิดในหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) โดยทีมแพทย์กำลังให้การรักษาอย่างเต็มความสามารถ
ในส่วนของการดำเนินการเกี่ยวกับเหตุการณ์ ขณะนี้ทางร้านอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานสอบสวน และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ พร้อมสนับสนุนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการดำเนินการตามกฎหมายอย่างโปร่งใส
นอกจากนี้ ทางร้านกำลังประสานงานกับผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัว เพื่อให้การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ อย่างเต็มกำลัง โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อศูนย์ประสานงานฯ ผ่านช่องทางที่ประกาศไว้ข้างต้น
หากมีข้อมูลหรือความคืบหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ การประสานงาน หรือมาตรการให้ความช่วยเหลือ ทางร้านจะแจ้งให้ทราบผ่าน Facebook Page “ร้านโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” ซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการของร้านเพียงช่องทางเดียว จึงขอความร่วมมือทุกท่านติดตามข้อมูลจากช่องทางดังกล่าว และงดเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องหรือกระบวนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
ร้านโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร และประชาชนทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือและแสดงความห่วงใยต่อผู้ประสบเหตุ
ทางร้านขอยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ พร้อมดำเนินการช่วยเหลือและประสานงานกับผู้ได้รับผลกระทบอย่างสุดความสามารถ และจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของร้านเป็นระยะ”