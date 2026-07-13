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“ข้างบ้าน” ร่วมสร้างความประทับใจ ในงาน Thai Film Festival in Vietnam 2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผ่านพ้นไปอย่างน่าประทับใจสำหรับภาพยนตร์สยองขวัญไทย ข้างบ้าน หลังได้รับเชิญเข้าฉายในงาน Thai Film Festival in Vietnam 2026 ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม นำทีมนักแสดงโดย กชเบล ศรัณย์รัชต์ เผือกพิพัฒน์ นักแสดงนำ, ก้องเกียรติ โขมศิริ ผู้กำกับภาพยนตร์ เดินทางร่วมเปิดงาน พร้อมพบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ชมชาวเวียดนามอย่างใกล้ชิด ผ่านกิจกรรม Q&A หลังการฉายภาพยนตร์ ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นตลอดการเข้าร่วมงาน

สำหรับ ข้างบ้าน ภาพยนตร์สยองขวัญภายใต้โปรเจกต์ GHOST LIGHT จากความร่วมมือระหว่าง ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ และ เดอะ โกสท์ เรดิโอ โดยการร่วมฉายในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญที่ทำให้คอนเทนต์สยองขวัญไทยได้เดินทางไปพบผู้ชมในตลาดอาเซียน ผ่านเรื่องเล่า บรรยากาศ และความกลัวใกล้ตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของภาพยนตร์ไทย

ทั้งนี้ การเข้าร่วมงาน Thai Film Festival in Vietnam 2026 ยังตอกย้ำบทบาทของ ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ ในฐานะผู้สร้างสรรค์และผู้ขับเคลื่อนคอนเทนต์ไทย ที่มุ่งพัฒนาภาพยนตร์ให้มีศักยภาพรอบด้าน ผ่านการทำงานร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรม พร้อมเปิดโอกาสให้ภาพยนตร์ไทยได้พบผู้ชมและพันธมิตรใหม่ๆ รวมทั้งต่อยอดสู่เวทีนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
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#ข้างบ้าน #Ghostlight #TheGhostRadio #ฉายแสงแอดเวนเจอร์ #Shinesaengadventure











“ข้างบ้าน” ร่วมสร้างความประทับใจ ในงาน Thai Film Festival in Vietnam 2026
“ข้างบ้าน” ร่วมสร้างความประทับใจ ในงาน Thai Film Festival in Vietnam 2026
“ข้างบ้าน” ร่วมสร้างความประทับใจ ในงาน Thai Film Festival in Vietnam 2026
“ข้างบ้าน” ร่วมสร้างความประทับใจ ในงาน Thai Film Festival in Vietnam 2026
“ข้างบ้าน” ร่วมสร้างความประทับใจ ในงาน Thai Film Festival in Vietnam 2026
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