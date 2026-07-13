“ข้างบ้าน” ร่วมสร้างความประทับใจ ในงาน Thai Film Festival in Vietnam 2026

ผ่านพ้นไปอย่างน่าประทับใจสำหรับภาพยนตร์สยองขวัญไทย ข้างบ้าน หลังได้รับเชิญเข้าฉายในงาน Thai Film Festival in Vietnam 2026 ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม นำทีมนักแสดงโดย กชเบล ศรัณย์รัชต์ เผือกพิพัฒน์ นักแสดงนำ, ก้องเกียรติ โขมศิริ ผู้กำกับภาพยนตร์ เดินทางร่วมเปิดงาน พร้อมพบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ชมชาวเวียดนามอย่างใกล้ชิด ผ่านกิจกรรม Q&A หลังการฉายภาพยนตร์ ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นตลอดการเข้าร่วมงาน
สำหรับ ข้างบ้าน ภาพยนตร์สยองขวัญภายใต้โปรเจกต์ GHOST LIGHT จากความร่วมมือระหว่าง ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ และ เดอะ โกสท์ เรดิโอ โดยการร่วมฉายในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญที่ทำให้คอนเทนต์สยองขวัญไทยได้เดินทางไปพบผู้ชมในตลาดอาเซียน ผ่านเรื่องเล่า บรรยากาศ และความกลัวใกล้ตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของภาพยนตร์ไทย
ทั้งนี้ การเข้าร่วมงาน Thai Film Festival in Vietnam 2026 ยังตอกย้ำบทบาทของ ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ ในฐานะผู้สร้างสรรค์และผู้ขับเคลื่อนคอนเทนต์ไทย ที่มุ่งพัฒนาภาพยนตร์ให้มีศักยภาพรอบด้าน ผ่านการทำงานร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรม พร้อมเปิดโอกาสให้ภาพยนตร์ไทยได้พบผู้ชมและพันธมิตรใหม่ๆ รวมทั้งต่อยอดสู่เวทีนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
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