ตร.ทางหลวงสั่งสอบปมจับ "ทหารพรานพกปืน" เร่งถกหน่วยงานความมั่นคงเซตมาตรฐานเดียวกัน

กองบังคับการตำรวจทางหลวงออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีจับกุมอาสาสมัครทหารพรานพกอาวุธปืนในพื้นที่ จ.พัทลุง หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม พร้อมสั่งเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกันให้สอดคล้องกับกฎหมายและภารกิจในพื้นที่ เพื่อสร้างความชัดเจนแก่เจ้าหน้าที่และความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
วันนี้ (13 ก.ค.) จากกรณีที่เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์และได้รับความสนใจจากสังคมเกี่ยวกับการจับกุมอาสาสมัครทหารพรานในข้อหาพกพาอาวุธปืนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงนั้น
ล่าสุดกองบังคับการตำรวจทางหลวง (บก.ทล.) ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงว่า ทางหน่วยงานตระหนักถึงข้อกังวลของประชาชนและความละเอียดอ่อนของเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงได้สั่งการให้กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง (กก.7 บก.ทล.) เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านทันที
เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติหน้าที่ ทางกองบังคับการตำรวจทางหลวงได้สั่งการเพิ่มเติมให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งประสานและหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง ให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย ภารกิจของแต่ละหน่วย และสภาพการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ความมั่นคงรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อสร้างความชัดเจนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชน และร่วมกันรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมต่อไป
สำหรับประชาชนที่ต้องการสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเหตุ สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนตำรวจทางหลวง โทร. 1193 "ห่วงใยทุกชีวิต เป็นมิตรทุกเส้นทาง"