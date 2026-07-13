ททท.เปิดตัว “Health & Healing” ชูภูมิปัญญาไทย ยกระดับท่องเที่ยวสายสุขภาพสู่ระดับโลก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าพัฒนาสินค้าท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรูปแบบใหม่ เปิดตัว 3 Product Pillars ภายใต้โครงการThailand Health Excellence 2026: The Next Chapter of Global Healing เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Global Health & Healing Destination และตอบสนองต่อแนวโน้มการท่องเที่ยวของโลกที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ คุณภาพชีวิต และการมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพ
แนวคิดดังกล่าวสะท้อนทิศทางใหม่ของการพัฒนาสินค้าท่องเที่ยวไทยที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการเดินทางเพื่อพักผ่อน แต่ขยายสู่การเดินทางเพื่อการป้องกัน การรักษา การฟื้นฟู และการเยียวยา ภายใต้แนวคิด "Healing is the New Luxury."
3 Product Pillars : จุดแข็งใหม่ของประเทศไทยด้าน Health Tourism
Thailand Health Excellence 2026 นำเสนอศักยภาพของประเทศไทยผ่าน 3 Product Pillars ซึ่งรวบรวมสินค้าท่องเที่ยวทางการแพทย์และสุขภาพที่โดดเด่นของประเทศ ได้แก่
Medical Excellence
นำเสนอความเป็นเลิศด้านการแพทย์ของประเทศไทย ผ่านบริการทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เช่น Precision Medicine, Immunotherapy, Integrated Cancer Therapy, Longevity Medicine, Brain Health, LGBTQ+ Healthcare, IVF และ T-Beauty ซึ่งสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ของภูมิภาค
Science-Based Wellness
ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยโปรแกรม Wellness ที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ เช่น Longevity Programs, Sleep Recovery, Executive Recovery, Women's Vitality และ Thailand Surf Therapy - The Wave of Healing ซึ่งเป็นโครงการนำร่องด้าน Surf Therapy แห่งแรกของประเทศไทย ที่พัฒนาร่วมกับองค์กร Waves for Change จากประเทศแอฟริกาใต้
Science-Based Local Wisdom
ต่อยอดภูมิปัญญาไทยสู่เวทีโลก ผ่านการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ท้องถิ่นร่วมกับงานวิจัยและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น ศูนย์แพทย์แผนไทยศิริราชสัปปายะสถาน การแพทย์แผนไทย สมุนไพรไทย นวดไทย และศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์ของประเทศไทยที่แตกต่างจากประเทศอื่น
เชื่อมโยงสินค้าท่องเที่ยวไทยสู่ตลาดโลกผ่าน ArokaGo เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและผู้ซื้อบริการจากทั่วโลก โครงการ Thailand Health Excellence 2026 ได้ร่วมมือกับ ArokaGoแพลตฟอร์ม Medical Tourism ระดับโลก ในการรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการด้านการแพทย์ สุขภาพ และ Wellness ของประเทศไทยกว่า285 รายการ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาข้อมูล เปรียบเทียบบริการ ติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง และวางแผนการเดินทางด้านสุขภาพได้อย่างสะดวกผ่านwww.ArokaGo.com รวมทั้งติดตามข้อมูลโครงการและเส้นทาง Health & Healing ของประเทศไทยเพิ่มเติมได้ที่ www.ThailandHealthX.com
นายณัฐ ครุฑสูตร รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า "แนวโน้มการท่องเที่ยวโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ นักท่องเที่ยวในปัจจุบันไม่ได้เดินทางเพียงเพื่อพักผ่อน แต่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ คุณภาพชีวิต และประสบการณ์ที่มีความหมายมากยิ่งขึ้น
ททท.จึงมุ่งพัฒนาสินค้าท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ โดยเชื่อมโยงศักยภาพของประเทศไทยด้าน Medical Excellence, Science-Based Wellness และ Science-Based Local Wisdom เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ด้าน Health & Healing ที่มีความโดดเด่น แตกต่าง และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
เราเชื่อว่าการพัฒนาสินค้าท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย พร้อมสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการด้านการแพทย์ สุขภาพ และ Wellness ทั่วประเทศ และผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Global Health & Healing Destination อย่างยั่งยืน"