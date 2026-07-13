เปิดตัว “Thai Vibes” พลิกโฉม 17 จังหวัดภาคกลาง สู่พิกัดระดับโลกที่สายคราฟต์-สายกินห้ามพลาด ก.ค.-ส.ค.นี้

เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับโครงการ “Thai Vibes : Central to Every Moment สัมผัสวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ไทย” ภายใต้การสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยมีหมุดหมายสำคัญในการขับเคลื่อนและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคกลางของประเทศไทย มุ่งเน้นเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่พำนักในประเทศไทย (Expat) ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีศักยภาพสูง รวมถึงคนรุ่นใหม่ ชวนก้าวข้ามกรอบการท่องเที่ยวแบบเดิมๆ สู่การสัมผัสอัตลักษณ์ท้องถิ่น วิถีชีวิต ภูมิปัญญาชุมชน และมรดกทางวัฒนธรรมที่ซ่อนอยู่ ผ่านการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
ในยุคสมัยที่นิยามของการเดินทางถูกเปลี่ยนผ่านจากความหรูหราสู่ความถวิลหา “รากเหง้าอันเที่ยงแท้” โครงการฯ ได้นำเสนอแนวคิดอันลึกซึ้งอย่าง “One Day, Live Like a Local” เพื่อเปลี่ยนรูปแบบจากการท่องเที่ยวชมความงามทั่วไป สู่การมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมอย่างแท้จริง (Cultural Participation) โดยได้กลั่นกรองมรดกวัฒนธรรมภาคกลางออกมาเป็น 3 ธีมไฮไลท์ ที่จะปลุกเร้าทุกประสาทสัมผัสของเหล่านักเดินทาง ดังนี้:
• Heritage Vibes (เรียนรู้มรดกวัฒนธรรม) คัดสรร/จัดทำสินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนำมาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายให้กับ Expat เพื่อมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบไทยที่น่าจดจำในภาคกลาง โดยแบบหมวดออกมาเป็น Handcrafts (เรียนรู้งานฝีมือ) สัมผัสเสน่ห์งานคราฟต์ อัตลักษณ์ที่จับต้องได้มากกว่าที่ตาเห็น River Life (ชีวิตริมแม่น้ำ) มาร่วมเปิดประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่ที่เน้นการหยั่งลึกเข้าถึงแก่นแท้ของชุมชนริมน้ำ Taste of the Town (รสชาติอาหารไทย)เปิดประตูสู่ทำเนียบรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคกลาง ดื่มด่ำกับวัฒนธรรมอาหารอย่างลึกซึ้ง และ Thailand Culture (เทศกาลประเพณีไทย) เปิดหน้าต่างบานใหญ่สู่แก่นแท้แห่งความเชื่อ ความศรัทธา และสายสัมพันธ์อันเหนียวแน่นของคนในท้องถิ่นผ่านประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
• Deal Vibes (ร่วมมือกับพันธมิตรคุณภาพ) เพื่อคัดสรรและจัดทำข้อเสนอพิเศษ หรือสนับสนุนการบริการที่น่าสนใจสำหรับ Expat
• Heritage Route Vibes (เส้นทางชุมชนวัฒนธรรม) ร่วมออกแบบและจัดทำ “เส้นทางเรียนรู้มรดกวัฒนธรรม” เชื่อมชุมชนภาคกลางเข้ากับเมืองหลัก พร้อมจัดทำคู่มือการเดินทางและโปรแกรมตัวอย่าง เพื่อให้นักท่องเที่ยวและพันธมิตรนำไปใช้จัดทริปได้จริงอย่างปลอดภัยและเคารพบริบทชุมชน
นอกจากนี้ เพื่อสร้างแรงกระเพื่อมให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคกลางเติบโตอย่างยั่งยืน ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2569 นี้ โครงการ Thai Vibes ยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสนับสนุนการเดินทางที่สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.: คัดสรรชุมชนท่องเที่ยวที่มีความพร้อมในการรองรับและให้บริการชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรม
บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด (Local Alike): พันธมิตรด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ร่วมสำรวจ ออกแบบ และพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนภาคกลาง เพื่อเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวสู่ประสบการณ์วัฒนธรรมที่แท้จริงและสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
รถเช่า AVIS: มอบส่วนลดรถเช่า 40% เมื่อจองรถผ่านเว็บไซต์www.avisthailand.com/Thaivibes ตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2569 เท่านั้น
เรือสำราญเจ้าพระยาครุยส์: มอบส่วนลดพิเศษเมื่อจองแพ็กเกจล่องเรือเจ้าพระยา ราคาเริ่มต้น 1,200 บาทขึ้นไป ผ่านช่องทางhttps://lin.ee/xHm07pE
Hello PunPun Thailand: มอบโค้ดปั่นจักรยานฟรี 1 วัน สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Expat (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)
บริษัท บลิชเทค จำกัด: สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเทรนด์ธุรกิจ
"เพราะความทรงจำที่งดงามที่สุดไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในภาพถ่าย แต่ถูกบันทึกไว้ในหัวใจเมื่อเราได้ลอง ‘เป็น’ ส่วนหนึ่งของที่นั่น" รายละเอียดการใช้สิทธิ์และข้อมูลเพิ่มเติม:
• ระยะเวลาแคมเปญ: ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-30 สิงหาคม 2569
• ระยะเวลาการใช้สิทธิ์: สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-30 กันยายน 2569
• ช่องทางติดตามรายละเอียดและรับสิทธิ์:www.localalike.com/thaivibes