สังคมอุดมปัญญาหรือแก๊งอันธพาล? นศ.สาวงัดหลักฐานถูกรุมแบน-ล้อเลียนความสูญเสีย จี้มหาวิทยาลัยหยุดเพิกเฉย ปล่อยคนผิดลอยนวล

มหาวิทยาลัยมีไว้ให้ความรู้ หรือมีไว้รังแกคนอื่น? โพสต์เดือดกลางกลุ่ม KKU GROUP เมื่อ นศ.สาวงัดหลักฐานแชตแฉยับ! ถูกแก๊งเพื่อนและหัวหน้ารุ่นรุมแบน เตะออกจากกลุ่มเรียน แถมเอาปมอุบัติเหตุของพ่อมาล้อเล่นอย่างสนุกปาก ต้นเหตุแค่เพราะไม่สะดวกจ่ายเงินสมทบทุนกินเลี้ยง! งานนี้ทำเอาเหยื่อถึงขั้นดิ่ง ป่วยซึมเศร้า แต่ที่น่าผิดหวังที่สุดคือผู้บริหารและอาจารย์กลับแก้ปัญหาแค่ผิวเผิน... สังคมแห่จี้ถาม มหาวิทยาลัยจะจัดการแก๊งนี้ยังไง หรือจะปล่อยเบลอให้คนผิดลอยนวลต่อไป?
เมื่อวันที่ 12 ก.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊กสาวรายหนึ่งได้เข้ามาโพสต์ข้อความเรียกร้องความเป็นธรรมหลังตกเป็นเหยื่อของการกลั่นแกล้งและกีดกันอย่างรุนแรงจากกลุ่มนักศึกษาและผู้นำในสาขาวิชา ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวครอบคลุมถึงการทำร้ายจิตใจด้วยคำพูด การล้อเลียนความสูญเสียของครอบครัว การเพิกเฉยต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน และการถูกบังคับตัดออกจากการรับรู้ข้อมูลการศึกษาในกลุ่มส่วนรวมเนื่องจากความขัดแย้งเรื่องการสมทบทุนเงินจัดเลี้ยง
ปัญหาที่สะสมและยืดเยื้อนี้ได้สร้างผลกระทบเชิงลบอย่างรุนแรงต่อสภาพจิตใจจนนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าและส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาจนต้องใช้เวลาเรียนเพิ่มขึ้น แม้จะมีการแจ้งเรื่องต่อคณาจารย์พร้อมหลักฐานแล้วแต่กลับได้รับการช่วยเหลือเพียงมิติของการเรียน ผู้เรียกร้องจึงตัดสินใจใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อตีแผ่ความจริง
โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และยุติวงจรความรุนแรงในสภาพแวดล้อมที่ควรจะปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียกับนักศึกษาคนอื่นอีกต่อไป ซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์เรื่องราวทั้งหมดลงในกลุ่ม “KKU GROUP”
นอกจากนี้ เจ้าตัวยังได้โพสต์ภาพที่แสดงถึงการกลั่นแกล้งอย่างเป็นระบบและเจตนาสร้างความเกลียดชังในหมู่คณะอย่างชัดเจน ภาพเหล่านี้คือ "หลักฐานเชิงประจักษ์" ที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมความรุนแรงทางวาจาและการกีดกันทางสังคมอย่างเป็นระบบภายในกลุ่มแชตของนักศึกษา โดยปรากฏหลักฐานการใช้ถ้อยคำเยาะเย้ยถากถางอย่างชัดเจน ทั้งการนำเรื่องเงินทุนช่วยเหลือและบาดแผลทางครอบครัวมาบิดเบือนเป็นเรื่องตลก
การล้อเลียนความก้าวหน้าทางการศึกษา ไปจนถึงจุดแตกหักคือการลุแก่อำนาจของบุคคลที่อ้างสิทธิ์ความเป็นผู้นำรุ่นในการสั่งลบผู้เสียหายออกจากกลุ่มสื่อสารส่วนรวม ซึ่งหลักฐานเชิงประจักษ์เหล่านี้เป็นการยืนยันถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ ที่จงใจลดทอนคุณค่าทางจิตใจและละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานทางการศึกษาของผู้เสียหายอย่างรุนแรง