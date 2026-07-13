ถอดบทเรียนไฟไหม้! 𝙊𝙧𝙗𝙞𝙩 𝘽𝙖𝙧 โพสต์อาลัย 'โรงเบียร์ลาดพร้าว' งัดคลิปเก่านาทีระทึก ยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยรอดทุกคน

ร้าน Orbit Bar กำแพงเพชร ออกมาโพสต์อาลัยเหตุไฟไหม้ 'โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว' พร้อมเปิดคลิปเก่านาทีไฟไหม้ร้านตัวเอง โชว์ให้เห็นชัดเจนว่าเพราะ 'โครงสร้างเปิดโล่งและทางหนีไฟที่เข้าถึงง่าย' ถึงทำให้รอดชีวิตมาได้ทุกคน งานนี้ทางร้านย้ำจุดยืน 'ความปลอดภัยลูกค้าต้องมาก่อน' พร้อมประกาศเตรียมรีโนเวตใหญ่เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสุด
จากกรณีเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารและสถานบันเทิง “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” เลขที่ 17 ซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อเวลาประมาณ 23.57 น. วันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุของเพลิงไหม้อย่างละเอียด
ล่าสุดวันนี้ (13 ก.ค.) ร้านอาหาร Orbit Bar & Restaurant ในจังหวัดกำแพงเพชร ได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าว พร้อมตอกย้ำจุดยืนในการยึดถือความปลอดภัยของลูกค้าเป็นวิสัยทัศน์หลัก โดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ในอดีตของทางร้านเอง
ซึ่งโครงสร้างแบบเปิดโล่งและทางออกที่ชัดเจนช่วยให้ทุกคนอพยพได้อย่างปลอดภัย นำไปสู่การรักษามาตรฐานเชิงป้องกันอย่างเข้มงวด ทั้งการตรวจสอบระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ดับเพลิง และความพร้อมของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนเตรียมยกระดับโครงสร้างด้านความปลอดภัยให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นผ่านการออกแบบในการรีโนเวทร้านครั้งใหญ่ในเร็วๆ นี้
นอกจากนี้ ทางเพจยังได้โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ไฟไหม้ร้านในอดีตเพื่อนำมาตอกย้ำถึงมาตรฐานความปลอดภัย