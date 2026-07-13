อร่อยจนต้องกราบ! ต่างชาติขอบคุณร้านสเต๊กดัง สัญญาปีหน้ากลับมาอีก (ชมคลิป)

ภาพสุดประทับใจที่ชาวเน็ตพากันแชร์และอมยิ้มตามกันทั้งโซเชียล เมื่อร้านสเต๊กชื่อดังย่านห้วยใหญ่เผยคลิปจากกล้องวงจรปิดนาทีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาบอกลาและขอบคุณด้วยความนอบน้อมถึงขั้นก้มลงกราบกับพื้นก่อนกลับประเทศ สะท้อนเสน่ห์การบริการแบบไทยที่มัดใจต่างชาติได้อยู่หมัด
วันนี้ (13 ก.ค.) เพจ "สเต๊กพรีเมียร์ - Steak Premier ห้วยใหญ่" ได้โพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิดพร้อมระบุข้อความแซวปนเอ็นดูว่า "เราว่าพนักงานเรานอบน้อมแล้วนะ เจอลูกค้าคนนี้ไปยอมเลย" เผยให้เห็นพฤติกรรมสุดน่ารักของลูกค้าชาวต่างชาติกลุ่มหนึ่ง
ทางร้านเล่าว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวเป็นลูกค้าประจำที่แวะเวียนมาอุดหนุนตลอดระยะเวลาที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย และในวันเกิดเหตุ พวกเขาตั้งใจแวะมาที่ร้านเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเดินทางไปสนามบินเพื่อบินกลับประเทศ โดยได้เข้ามากล่าวขอบคุณทางร้านที่คอยดูแลและทำอาหารอร่อยๆ ให้รับประทานอย่างเป็นกันเอง พร้อมทั้งทิ้งท้ายด้วยคำสัญญาว่า "ปีหน้าจะกลับมาเยือนอีกแน่นอน"
แต่สิ่งที่ทำให้ทั้งเจ้าของร้าน พนักงาน รวมถึงชาวเน็ตต่างคาดไม่ถึง คือภาพในกล้องวงจรปิดที่บันทึกวินาทีที่นักท่องเที่ยวต่างชาติรายหนึ่งถึงกับก้มลงกราบกับพื้นเพื่อแสดงความขอบคุณอย่างสูงสุดในแบบวัฒนธรรมไทย
หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้กลายเป็นกระแสไวรัลอย่างรวดเร็ว โดยมียอดกดถูกใจถล่มทลายกว่า 58,000 ครั้ง และมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมมิตรภาพที่น่ารักนี้กันเป็นจำนวนมาก หลายคนแซวด้วยความเอ็นดูว่า "อร่อยขนาดนี้ ต้องยกมือไหว้ขอบคุณเลย" ขณะที่อีกหลายเสียงร่วมชื่นชมว่านี่คือ Soft Power และเสน่ห์การบริการของไทยที่แท้จริง พร้อมกล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ล่วงหน้าสำหรับการกลับมาเยือนไทยอีกครั้งในปีหน้า
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