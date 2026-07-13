เตือนแล้วแต่โดนด่า! "กิต Three Man Down" สุดทน เป็นกระบอกเสียงคนดนตรี วอนผู้จัดใส่ใจชีวิต มากกว่าคำว่า "สปิริต"

ไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว สลดดับ 27 ศพ รวมสมาชิกวงทศกัณฐ์ ด้าน กิต Three Man Down โพสต์เดือดแทนคนทำงานกลางคืน แฉสารพัดความเสี่ยง ทางหนีไฟไม่มี-ไฟรั่ว-เวทีพัง ชี้ตักเตือนแต่กลับถูกมองว่าไม่มีสปิริต วอนผู้เกี่ยวข้องเปิดใจแก้ไขก่อนเกิดเหตุซ้ำรอย
จากกรณีกลายเป็นภาพแห่งความหดหู่สำหรับโศกนาฏกรรมไฟไหม้ร้านเหล้า โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เมื่อคืนที่ผ่านมา ทำให้มีผู้เสียชีวิตทันที 27 ราย บาดเจ็บ 63 ราย มีหลายรายที่อาการสาหัส
นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า วงทศกัณฐ์ ซึ่งอยู่ในสถานบันเทิงดังกล่าว ได้โพสต์เศร้าสูญเสียนักร้อง มือกลองอาการสาหัส และมือคีย์บอร์ดยังไร้การติดต่อ
อย่างไรก็ตาม วันนี้ (13 ก.ค.) กฤตย์ จีรพัฒนานุวงศ์ หรือ กิต Three Man Down ได้ออกมาโพสต์ข้อความเรียกร้องให้ผู้จัดงานและเจ้าของสถานที่หันมาใส่ใจมาตรฐานความปลอดภัยอย่างจริงจัง หลังจากต้องเผชิญความเสี่ยงรอบด้านในการทำงานมาโดยตลอด
ทั้งปัญหาโครงสร้างเวที ไฟฟ้ารั่ว ทางหนีไฟไม่พร้อม เอฟเฟกต์อันตราย และการไร้มาตรการควบคุมความปลอดภัยจากผู้ชม
ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อศิลปินหรือทีมงานพยายามสื่อสารและตักเตือนกลับมักถูกเพิกเฉยหรือถูกวิจารณ์ว่าเรื่องมาก จึงหวังให้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยอมเปิดใจรับฟังปัญหา และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในสถานที่จัดงานเพื่อสวัสดิภาพของทุกคนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“อยากขอเป็น 1 เสียงสำหรับในส่วนของคนที่ทำงานในสถานที่แบบนี้ครับ
ทุกวันนี้สถานบันเทิง หรือเฟสติวัล มันอันตรายครับ เป็นสิ่งที่นักดนตรี หรือคนทำงานในนั้น พยายามสื่อสารมาตลอด
แต่มันไม่เป็นผลครับ พูดไปก็โดนดรามา ทัวร์ลง หาว่าเรื่องมากบ้าง ไม่มีสปิริตบ้าง
จริงๆ มีอีกเยอะเลยครับ
- ทางหนีไฟไม่มี
- ไฟรั่วบนเวที
- เรื่องอากาศถ่ายเทไม่สะดวก
- โครงสร้างเวที ที่ไม่ปลอดภัย (พี่เจ๋งโดนมาแล้ว)
- อาวุธ และความปลอดภัย (พี่เอ๊ะ จิรากร ก็โดนมาแล้ว)
- ความปลอดภัยของ Effect (พลุ, ควัน, ใดๆ) (ผมโดนจนชินแล้ว)
- ไหนจะตำแหน่งของครัว และระบายอากาศของครัวอีก
- ตอนฝนตก/งานสงกรานต์ บอกไม่ฉีดๆ ขึ้นมา ก็ฉีด หยุดโชว์ก็โดนว่า โดนดุ
พยายามสื่อสารมาตลอดครับ
ขอแสดงความเสียใจกับเรื่องนี้จากใจจริงครับ
และหวังว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้ครับ
ขอร้องเถอะครับ จากใจจริงๆ ใส่ใจความปลอดภัยมากกว่านี้กันเถอะครับ ทั้งเจ้าของ ทั้งผู้จัด หากมีข้อติเตียน หรือสิ่งใด เปิดใจฟังก่อนจะหาว่าพวกเราเรื่องมากเถอะครับ