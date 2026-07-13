จังหวะซิตคอม!! ตำรวจช็อกขึ้นลิฟต์ รพ. เจอแจ็กพอตเวรเปลเข็น “ร่างไร้วิญญาณ” เข้ามา โดนเบรกไม่ให้ออกจากลิฟต์

ไวรัลทะลุ 2 ล้านวิว นาทีตำรวจเจอเหตุการณ์ระทึกปนฮาในลิฟต์โรงพยาบาล เมื่อประตูเปิดรับเจ้าหน้าที่ที่กำลังเข็น “ร่างไร้วิญญาณ” เข้ามา สัญชาตญาณทำงานไว พุ่งตัวออกให้พ้น แต่กลับโดนพี่เวรเปลสกัดดาวรุ่ง ไม่ให้ออกอยู่เป็นเพื่อนกัน
เมื่อวันที่ 7 ก.ค. สมาชิก TikTok ชื่อว่า “palmphatt1“ ได้โพสต์คลิปวิดีโอนาทีตำรวจกำลังขึ้นลิฟต์ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง แล้วลิฟต์จอดที่ชั้น 2 พอประตูเปิด พบว่ามีเจ้าหน้าที่เข็นร่างไร้วิญญาณเข้ามา คุณตำรวจพยายามจะรีบออก แต่พี่เจ้าหน้าที่ดันไม่ยอมให้ออกซะงั้น ให้อยู่ในลิฟต์ด้วยกัน ทั้งขำและเห็นใจในเวลาเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม คลิปดังกล่าวมียอดรับชมกว่า 2 ล้านครั้ง มีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์แซวกันเป็นจำนวนมาก เช่น เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล : อื้ออออออไม่ต้องออกหรอกอยู่เป็นเพื่อนกันนี่แหละ, นี่ร่างกายกุเป็นอะไรเนี่ย!!!! พอเห็นเตียงปุ๊บ ร่างกายจะเลี้ยวออกปั๊บ, แบบนี้น่าสงสัยมั้ยครับ ปิดหน้าปิดตา ลองตรวจดูหน่อยครับ ตร.
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