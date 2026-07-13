‘เกาหลี ’เป้าหมายเรียนต่อยอดนิยม นักเรียนไทยสนใจล้นหลาม

MGROnline: นิทรรศการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ในประเทศไทย ปี 2569 ได้รับความสนใจจากนักเรียน ผู้ปกครอง และครูมากกว่า 1,450 คน เชื่อมโยงความสนใจด้านวัฒนธรรม สู่การศึกษา และการทำงาน
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย, ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย และสถาบันการศึกษานานาชาติแห่งชาติ (NIIED) ได้ร่วมกันจัดงาน “นิทรรศการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ในประเทศไทย ประจำปี 2569” ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
ภายในงานมีมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและบริษัทจากประเทศเกาหลีเข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น 50 แห่ง เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศเกาหลี พร้อมทั้งสนับสนุนการวางแผนศึกษาต่อและเส้นทางอาชีพของนักเรียนไทย โดยมีนักเรียน ผู้ปกครอง และครูเข้าร่วมงานประมาณ 1,450 คน
นอกจากการให้คำปรึกษาด้านการสมัครเข้าศึกษาและทุนการศึกษาแล้ว ยังมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานในบริษัทและหน่วยงานภาครัฐของเกาหลี นโยบายสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ และการใช้ชีวิตในประเทศเกาหลี เพื่อนำเสนอรูปแบบใหม่ของการศึกษาต่อที่เชื่อมโยง “การศึกษาต่อ-การทำงาน-การตั้งถิ่นฐาน” โซนพิเศษจังหวัดปูซาน (Busan Special Zone) ซึ่งดำเนินงานร่วมกันโดยมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในเมืองปูซาน ได้แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ การฝึกงาน การจ้างงาน และการตั้งถิ่นฐาน เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถวางแผนเส้นทางอาชีพและอนาคตหลังศึกษาต่อในประเทศเกาหลีได้
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีทอล์กคอนเสิร์ต ที่เชิญตัวแทนจากบริษัทและหน่วยงานเกาหลีในประเทศไทย รวมถึงรุ่นพี่ชาวไทยที่กำลังศึกษาต่อในประเทศเกาหลีมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการเรียน การทำงาน การเตรียมตัว และการใช้ชีวิตในเกาหลี ซึ่งได้รับความสนใจและเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงาน
อีกทั้งยังได้มีการจัดการประชุมหารือแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยเกาหลีกับโรงเรียนมัธยมศึกษาไทย และระหว่างมหาวิทยาลัยเกาหลีกับมหาวิทยาลัยไทยเป็นครั้งแรก โดยสถาบันที่เข้าร่วมได้หารือแนวทางการขยายความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การจัดการศึกษาร่วม การแข่งขัน และความร่วมมือด้านการวิจัย เพื่อวางรากฐานความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในอนาคต
ภายในงานยังมีกิจกรรมหลากหลายควบคู่กับบูทให้คำปรึกษา เช่น การสวมชุดฮันบก การละเล่นพื้นบ้านเกาหลี การทำของที่ระลึกสไตล์เกาหลี การชิมอาหารเกาหลี (K-Food) รวมถึงการแสดง K-Pop จากนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายการสอนภาษาเกาหลี ทำให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสทั้งการศึกษาและวัฒนธรรมเกาหลีอย่างใกล้ชิด
นายปาร์ค ยงมิน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนไทยที่มีศักยภาพจะได้เรียนรู้และเติบโตในประเทศเกาหลี และก้าวสู่การเป็นบุคลากรแห่งอนาคตที่เชื่อมโยงทั้งสองประเทศเข้าด้วยกัน สถานทูตฯ จะเดินหน้าสนับสนุนการศึกษาต่อในเกาหลีและขยายความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทย-เกาหลีอย่างต่อเนื่อง”