จบข่าวหลอน! รพ.มหาราช โคราช แจงชัดคลิป "เงาดำเดินตามศพ" เป็นแค่ AI ตัดต่อ ลั่นเตรียมเอาผิดมือดีสร้างความตื่นตระหนก

กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังโลกออนไลน์แชร์คลิปวิดีโอชวนขนลุกหน้าห้องรับศพ ล่าสุด นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ หรือ "หมอเจด" รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมยืนยันว่าคลิปดังกล่าวไม่เป็นความจริง ชี้จุดจับผิดสภาพแวดล้อมที่ถูกดัดแปลง พร้อมเตือนประชาชนงดแชร์เพื่อลดความตื่นตระหนก โดยขณะนี้ได้ส่งเรื่องให้ทีมกฎหมายเตรียมเอาผิดผู้สร้างและเผยแพร่คลิปแล้ว
จากกรณีโลกออนไลน์แชร์คลิปปริศนา อ้างเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าห้องรับศพ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยในคลิปปรากฏภาพบุคคลลักษณะคล้ายเจ้าหน้าที่กำลังเข็นเตียงเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิต ก่อนมี “เงาดำ” รูปร่างคล้ายมนุษย์เดินติดตามไปตลอดทาง สร้างความฮือฮาและกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 ก.ค. เพจ “หมอเจด” หมอเจด หรือ นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ เป็นแพทย์และอินฟลูเอนเซอร์สายสุขภาพชื่อดังและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอความยาวกว่า 1 นาที เผยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีคลิปวิดีโอไวรัล "เงาปริศนาเดินตามห้องเก็บศพ" ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าวิดีโอดังกล่าวเป็นคลิปปลอมที่ถูกสร้างขึ้น (AI/ตัดต่อ)
โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์คือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ป้ายโฆษณาสีส้มในคลิปที่ปัจจุบันไม่มีอยู่แล้ว รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานจริงของโรงพยาบาลที่จะมีเพียงการเข็นศพเข้าไปบริเวณดังกล่าว (ไม่มีการเข็นออกตามที่ปรากฏในคลิป) และปกติจะไม่มีการเคลื่อนย้ายศพในเวลากลางคืนเว้นแต่จะมีเอกสารรับรองครบถ้วน
ทางโรงพยาบาลจึงขอความร่วมมือประชาชนให้งดแชร์หรือส่งต่อคลิปวิดีโอดังกล่าว เพื่อลดความหวาดวิตกและป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย ญาติ และภาพลักษณ์ขององค์กร ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลได้มอบหมายให้ทีมกฎหมายเข้ามาตรวจสอบและเตรียมพิจารณาดำเนินคดีกับผู้ที่นำคลิปปลอมนี้ไปใช้หรือเผยแพร่จนสร้างความเสียหายต่อไป