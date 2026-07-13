เผยยอดบาดเจ็บไฟไหม้โรงเบียร์ 73 ราย ยังวิกฤต ต้องนอน ICU 25 ราย กลับบ้านแล้ว 32 ราย

สรุปความสูญเสียเพลิงไหม้ "โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว" วอดทั้งร้าน พื้นที่เสียหายกว่า 164 ตารางเมตร ต้นเพลิงจากภายในร้าน มีผู้บาดเจ็บ 73 ราย ยังอยู่ในขั้นวิกฤต 25 ราย ปลอดภัยกลับบ้านแล้ว 32 ราย ผู้เสียชีวิต 27 ราย เป็นชาย 9 หญิง 18
เช้าวันนี้ (13 ก.ค. 2569) ศูนย์วิทยุพระราม 199 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร รายงานสรุปเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารและสถานบันเทิง (โรงเบียร์) ซอยลาดพร้าว 1 พื้นที่เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เหตุเกิดเมื่อเวลา 23.57 น. วันที่ 12 ก.ค. 2569
สถานที่เกิดเหตุ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เลขที่ 17 ซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการร้านอาหารและสถานบันเทิง อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร
ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว หลังคาเมทัลชีต ต้นเพลิงเกิดขึ้นภายในร้าน เพลิงลุกไหม้เสียหายทั้งหมด พื้นที่เสียหายโดยประมาณ 164 ตารางเมตร รถดับเพลิงใช้น้ำทำการดับเพลิงสงบ ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่เครื่องปรับอากาศบนฝ้าเพดาน
ที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 63 ราย เป็นเพศชาย 21 ราย เพศหญิง 26 ราย ไม่ทราบเพศจำนวน 16 ราย นำส่งโรงพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 11 ราย, โรงพยาบาลพญาไทพหลโยธิน จำนวน 11 ราย, โรงพยาบาลวิมุต จำนวน 9 ราย, โรงพยาบาลเปาโลเกษตร จำนวน 5 ราย, โรงพยาบาลลาดพร้าว จำนวน 5 ราย, โรงพยาบาลเพชรเวช จำนวน 4 ราย, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 4 ราย, โรงพยาบาลรามาธิบดีจำนวน 4 ราย, โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 จำนวน 2 ราย, โรงพยาบาลพระราม 9 จำนวน 1 ราย, โรงพยาบาล CGH พหลโยธิน จำนวน 1 ราย, โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำนวน 1 ราย, โรงพยาบาลพญาไท 2 จำนวน 1 ราย, โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 2 ราย, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จำนวน 1 ราย, โรงพยาบาลภูมิพล จำนวน 1 ราย และมีผู้เสียชีวิตจำนวน 27 ราย เป็นเพศชาย 9 ราย เพศหญิง 18 ราย
มีรายงานเพิ่มเติมว่า ผู้เสียชีวิตที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วมี 10 ราย ดังนี้
1. นางสาวณหทัย สัจรเลิศ
2. นายอภินันท์ เพ็งศรี
3. นายพิษณุ แตงโสภา
4. นางสาวพิภาพร แจ่มแจ้ง
5. นายท็อป สโรมล
6. นางสาวอภิญญา สุขทองลา
7. นาย Phonepaseut Pounqppny (สัญชาติลาว)
8. นางสาวอัชราภรณ์ สุทธิสิน
9. นายสุวิชชา ศิริลิลุง
10. นางสาวกนกทพิย์ ศรีสุข
ต่อมา ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ สรุปยอดผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เขตจตุจักร (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ค. 69 เวลา 10.00 น.) ผู้บาดเจ็บรวม 73 คน เป็นชาย 34 คน หญิง 39 คน จำแนกตามระดับความรุนแรง ระดับแดง (วิกฤต) 25 คน ระดับเหลือง (ปานกลาง) 13 คน ระดับเขียว (เล็กน้อย) 32 คน ส่งต่อ (Refer) 3 คน
ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล 41 ราย กลับบ้านแล้ว 32 ราย ผู้ป่วยในห้อง ICU 25 ราย พักรักษาตัวในวอร์ดปกติ (Admit Ward) 16 ราย ผู้บาดเจ็บที่ได้รับการรักษาจนอาการปลอดภัยและจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลแล้ว 32 ราย