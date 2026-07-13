“สำนักงานกิจการยุติธรรม” เปิดเงื่อนไข-วิธีขอรับเงินเยียวยา เหยื่อโศกนาฏกรรม “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” สูงสุด 3 แสนบาท

รัฐเร่งยื่นมือซับน้ำตาผู้สูญเสีย! จากเหตุโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้ "โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว" ล่าสุดสำนักงานกิจการยุติธรรม ประกาศเตรียมพร้อมจ่ายเงินเยียวยาเหยื่อไฟไหม้ โดยกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพรับสูงสุด 300,000 บาท พร้อมดูแลค่ารักษาพยาบาลและฟื้นฟูจิตใจผู้บาดเจ็บ ย้ำผู้เสียหายหรือทายาท ต้องเตรียมหลักฐานยื่นเรื่องภายใน 1 ปี
จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในสถานบันเทิง “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” ใกล้เคียงซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว เมื่อช่วงดึกคืนวันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสเป็นจำนวนมาก โดยภาพเปลวเพลิงพุ่งแรงออกมาจากร้าน สร้างความสะเทือนใจให้คนที่พบเห็น
ล่าสุดวันนี้ (13 ก.ค.) เพจ “สำนักงานกิจการยุติธรรม” ได้ออกมาโพสต์แสดงความเสียใจต่อการสูญเสียในเหตุการณ์เพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าว ผู้เสียหายหรือทายาท และขอรับความช่วยเหลือจากกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ต้องยื่นคำขอภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เกิดเหตุ
กรณีเสียชีวิต
จ่ายค่าตอบแทน ไม่เกิน 300,000 บาท (รวมถึงค่าจัดการศพ ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู หรือค่าเสียหายอื่น)
กรณีบาดเจ็บ
- ค่ารักษาพยาบาล เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 80,000 บาท
- ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 50,000 บาท
- ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในจังหวัดที่ทำงาน ไม่เกิน 1 ปี
- ค่าตอบแทนความเสียหายอื่น ไม่เกิน 100,000 บาท
- ค่าตอบแทนความพิการทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ ไม่เกิน 300,000 บาท
หลักฐานที่ใช้ยื่นขอรับความช่วยเหลือ เช่น
- บัตรประชาชน
- บันทึกการแจ้งสิทธิจากพนักงานสอบสวน
- สำเนาบันทึกแจ้งความประจำวัน
- สำเนาบันทึกรายงานการสอบสวน (ถ้ามี)
- หลักฐานค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
- หนังสือความเห็นแพทย์/ ใบรับรองแพทย์
- กรณีเสียชีวิต เช่น สำเนาใบมรณบัตร สำเนารายงานการชั้นสูตรพลิกศพ เป็นต้น
ช่องทางยื่นคำขอ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วนยุติธรรม โทรศัพท์ 1111 กด 77 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
กรุงเทพมหานคร
- สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญา (สชง.) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โทร. 02141-2841
- ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม เลขที่ 404 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ต่างจังหวัด สำนักงานยุติธรรมจ้งหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ