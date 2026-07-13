ประมูลงานศิลปะเพื่อการกุศล โดย "โยทะกา จุลโลบล" รายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุน “กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย”

โยทะกา จุลโลบล ศิลปินร่วมสมัย ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อผสม จัดงานประมูลศิลปะเพื่อการกุศล โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลจะนำสมทบทุน “กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย” เพื่อสืบสานและสนับสนุนวงการศิลปะไทยให้ยั่งยืน ณ Deva Manor (อดีตพระตำหนักใหญ่วังปากคลองผดุงกรุงเกษม)
รื่นรมย์งานศิลป์ ณ เทวาลัยแห่งประวัติศาสตร์ คอนเซ็ปต์ของงานในครั้งนี้ ถือเป็นค่ำคืนอันทรงคุณค่าที่ผสมผสานความงดงามของประวัติศาสตร์ และศิลปะร่วมสมัยเข้าไว้ด้วยกัน โดยสถานที่จัดงาน “Deva Manor” เป็นอดีตพระตำหนักใหญ่วังปากคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งเป็นสถานที่อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีประวัติความเป็นมาอันงดงาม อีกทั้งยังเป็นสถานที่ประสูติของต้นตระกูลกิติยากร และยังเป็นสถานที่จัดงานเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อศิลปาชีพไทยเสมอมา
สำหรับไฮไลต์ภายในงาน กิจกรรม “The Masterpiece Auction” การร่วมประมูลผลงานศิลปะชิ้นเอก 8 ผลงาน จากปลายพู่กันของเหล่าศิลปินชั้นครู และศิลปินร่วมสมัยระดับแนวหน้าของเมืองไทย ได้แก่ อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร (ศิลปินแห่งชาติ), อาจารย์สมวงศ์ ทัพพรัตน์ (ศิลปินอาวุโส), อาจารย์สมภพ บุตราช, อาจารย์ประทีป คชบัว, อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, อาจารย์ชัชวาล รอดคลองตัน และ อาจารย์วิษณุพงษ์ หนูนันท์ โดยมี โยทะกา จุลโลบลทำหน้าที่เป็น ภัณฑารักษ์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบรรยายพิเศษ “Art & History Talk” ย้อนรอยเรื่องราวอันเปี่ยมเสน่ห์ของพระตำหนักใหญ่ และเกร็ดประวัติศาสตร์ศิลป์ที่หาฟังได้ยาก อีกทั้งผู้เข้าร่วมงานยังได้รื่นรมย์ไปกับ “Thai Classical Melodies” การแสดงดนตรีไทยบรรเลงสดที่ขับกล่อมสร้างบรรยากาศให้ย้อนกลับไปในยุคที่ความประณีตคือหัวใจของวิถีชีวิตอีกด้วย