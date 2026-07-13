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ประมูลงานศิลปะเพื่อการกุศล โดย "โยทะกา จุลโลบล" รายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุน “กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โยทะกา จุลโลบล ศิลปินร่วมสมัย ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อผสม จัดงานประมูลศิลปะเพื่อการกุศล โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลจะนำสมทบทุน “กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย” เพื่อสืบสานและสนับสนุนวงการศิลปะไทยให้ยั่งยืน ณ Deva Manor (อดีตพระตำหนักใหญ่วังปากคลองผดุงกรุงเกษม) 

รื่นรมย์งานศิลป์ ณ เทวาลัยแห่งประวัติศาสตร์ คอนเซ็ปต์ของงานในครั้งนี้ ถือเป็นค่ำคืนอันทรงคุณค่าที่ผสมผสานความงดงามของประวัติศาสตร์ และศิลปะร่วมสมัยเข้าไว้ด้วยกัน โดยสถานที่จัดงาน “Deva Manor” เป็นอดีตพระตำหนักใหญ่วังปากคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งเป็นสถานที่อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีประวัติความเป็นมาอันงดงาม อีกทั้งยังเป็นสถานที่ประสูติของต้นตระกูลกิติยากร และยังเป็นสถานที่จัดงานเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อศิลปาชีพไทยเสมอมา

สำหรับไฮไลต์ภายในงาน กิจกรรม “The Masterpiece Auction” การร่วมประมูลผลงานศิลปะชิ้นเอก 8 ผลงาน จากปลายพู่กันของเหล่าศิลปินชั้นครู และศิลปินร่วมสมัยระดับแนวหน้าของเมืองไทย ได้แก่ อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร (ศิลปินแห่งชาติ), อาจารย์สมวงศ์ ทัพพรัตน์ (ศิลปินอาวุโส), อาจารย์สมภพ บุตราช, อาจารย์ประทีป คชบัว, อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, อาจารย์ชัชวาล รอดคลองตัน และ อาจารย์วิษณุพงษ์ หนูนันท์ โดยมี โยทะกา จุลโลบลทำหน้าที่เป็น ภัณฑารักษ์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบรรยายพิเศษ “Art & History Talk” ย้อนรอยเรื่องราวอันเปี่ยมเสน่ห์ของพระตำหนักใหญ่ และเกร็ดประวัติศาสตร์ศิลป์ที่หาฟังได้ยาก อีกทั้งผู้เข้าร่วมงานยังได้รื่นรมย์ไปกับ “Thai Classical Melodies” การแสดงดนตรีไทยบรรเลงสดที่ขับกล่อมสร้างบรรยากาศให้ย้อนกลับไปในยุคที่ความประณีตคือหัวใจของวิถีชีวิตอีกด้วย















คุณโยทะกา จุลโลบล

ประมูลงานศิลปะเพื่อการกุศล โดย "โยทะกา จุลโลบล" รายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุน “กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย”
ประมูลงานศิลปะเพื่อการกุศล โดย "โยทะกา จุลโลบล" รายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุน “กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย”
ประมูลงานศิลปะเพื่อการกุศล โดย "โยทะกา จุลโลบล" รายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุน “กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย”
ประมูลงานศิลปะเพื่อการกุศล โดย "โยทะกา จุลโลบล" รายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุน “กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย”
ประมูลงานศิลปะเพื่อการกุศล โดย "โยทะกา จุลโลบล" รายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุน “กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย”
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