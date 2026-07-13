เพจดังเตือนภัยเงียบ "เขม่าควัน" ทำลายปอด เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์เสี่ยงหลอดลมตีบเฉียบพลัน

รอดไฟ แต่ไม่รอดควัน! เพจดังเปิดความน่ากลัวของ 'เขม่าควัน' ภัยเงียบคร่าชีวิตหลังเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว สูดควันในที่ปิดอันตรายกว่าที่คิด อาการมักไม่ออกทันที แต่หลอดลมจะบวมจัดจนเสี่ยงขาดอากาศหายใจ เผยเหตุผลทำไมทีมแพทย์ต้องทำงานแข่งกับเวลา เร่งใส่ท่อช่วยหายใจด่วนแม้ผู้รอดชีวิตจะยังดูปกติก็ตาม
จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในสถานบันเทิง “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” ใกล้เคียงซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว เมื่อช่วงดึกคืนวันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสเป็นจำนวนมาก โดยภาพเปลวเพลิงพุ่งแรงออกมาจากร้านทำให้คนที่พบเห็นต่างตกใจเสียขวัญไปตามๆ กัน
ล่าสุดวันนี้ (13 ก.ค.) เพจ "Drama-addict" ได้ออกมาโพสต์หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อ "รอดไฟไหม้" แต่ยังเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต เนื่องจากผู้ประสบเหตุสูดดม "ควันความร้อนสูงและเขม่า" เข้าไปในปริมาณมหาศาล ความน่ากลัวของภาวะนี้คืออาการมักไม่แสดงออกในทันที แต่จะเข้าไปทำลายระบบทางเดินหายใจ
ทางเพจระบุข้อความว่า “ผู้ป่วยหลายสิบชีวิตที่รอดจากไฟไหม้โรงเบียร์มาได้แต่ได้รับบาดเจ็บ ยังไม่พ้นอันตรายนะครับ การต่อสู้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น
เพราะลักษณะนี้คือการเกิดไฟไหม้ในพื้นที่ปิด ผู้ได้รับบาดเจ็บจะสูดคราบเขม่าควันเข้าไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งมันจะไปทำให้หลอดลมเกิดการบวมและอาจถึงขั้นหลอดลมตีบตันทำให้เสียชีวิต จากการขาดอากาศหายใจในเวลาต่อมาได้
ตอนนี้เป็นขั้นตอนการดูแลทั้งแผลไฟไหม้และทางเดินหายใจจากแพทย์ครับ หลายเคสตอนแรกอาจจะยังไม่เหนื่อยแต่หมอต้องใส่ท่อช่วยหายใจไว้ก่อนเพราะความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาหลอดลมตีบตันแบบนี้สูงมาก
ขอให้ผู้รอดชีวิตทุกท่านปลอดภัยนะครับ”