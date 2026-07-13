ขุดโพสต์มรณะ! ไฟไหม้ 'โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว' สังเวย 20 ศพ เพจดังแฉลูกค้าเคยเตือนเรื่องทางหนีไฟ แต่ร้านมั่นใจ "รับมือได้"

เกิดโศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญคนกรุง เมื่อสถานบันเทิง "โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว" เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก ขณะที่โลกออนไลน์แห่แชร์โพสต์รีวิวเก่าที่เคยมีคนเตือนเรื่องความเสี่ยงของทางหนีไฟ แต่ทางร้านเคยยืนยันว่ามีประตูสำรองและทีมงานพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน
จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงที่ร้านอาหาร "โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว" (ใกล้ซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร) ความรุนแรงของไฟส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีกว่า 20 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 63 ราย โดยพบว่ามีหลายรายที่อยู่ในอาการสาหัส
ล่าสุดวันนี้ (13 ก.ค.) เพจ "หมอแล็บแพนด้า" ได้นำภาพการรีวิวร้านดังกล่าวบน Google Maps มาเผยแพร่ ซึ่งพบว่าก่อนหน้านี้เคยมีลูกค้าเข้าไปเขียนข้อความแจ้งเตือนถึงโครงสร้างของร้านว่า "มีทางเข้าออกเพียงทางเดียว หากเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจะน่ากลัวมาก" จากโพสต์เตือนดังกล่าว ทางเจ้าของร้านเคยเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับเพื่อยืนยันความปลอดภัย โดยระบุข้อความว่า "ทางเข้าออกมี 4 ทางครับ แต่จะเปิดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ทีมงานการ์ด และน้องๆ ในร้านสามารถแก้ไขปัญหาได้ครับ"
เหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นนี้ ถือเป็นบทเรียนราคาแพงและเป็นกรณีศึกษาที่ตอกย้ำถึงความสำคัญของเสียงสะท้อนจากผู้บริโภคบนสื่อโซเชียล ที่พยายามทำหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยสาธารณะ
ในขณะเดียวกัน เหตุการณ์นี้ได้ตั้งคำถามสำคัญกลับไปยังฝั่งผู้ประกอบการว่า แม้ในอดีตจะมีความพยายามในการสื่อสารเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและเรียกความเชื่อมั่นจากลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา แต่ในทางปฏิบัติ มาตรฐานความปลอดภัยและการเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤตของบุคลากรในสถานการณ์จริงนั้น รัดกุมเพียงพอที่จะป้องกันความสูญเสียตามที่ได้ให้คำมั่นไว้หรือไม่