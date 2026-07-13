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“อนุทิน” ลงพื้นที่เหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว มีผู้เสียชีวิตแล้ว 27 ราย บาดเจ็บนับสิบ สั่งเร่งสอบสวนสาเหตุด่วน!!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 69 เวลา 01.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ย่านลาดพร้าว โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามสถานการณ์

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผยว่า วันนี้ เวลาประมาณ 00.02 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้รับรายงานเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ซึ่งอยู่ใกล้เคียงซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรง และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร พหลโยธิน พญาไท และห้วยขวาง รวมถึงการไฟฟ้านครหลวง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปภ. พร้อมอาสาสมัครมูลนิธิ ร่วมเข้าดับเพลิงและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้ติดค้างภายในร้านอาหาร โดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้สงบในเวลา 00.32 น.

จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต จำนวน 27 ราย เป็นชาย 9 ราย เป็นหญิง 18 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ได้นำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง ขณะนี้อยู่ระหว่างพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบรายละเอียดสาเหตุ

ทั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่งดำเนินการอย่างละเอียดโดยเร็ว ทั้งการตรวจสอบสาเหตุ การติดตามอาการผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล และการติดต่อญาติของผู้เสียชีวิต รวมถึงการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตามกระบวนการโดยเร็วที่สุด











“อนุทิน” ลงพื้นที่เหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว มีผู้เสียชีวิตแล้ว 27 ราย บาดเจ็บนับสิบ สั่งเร่งสอบสวนสาเหตุด่วน!!
“อนุทิน” ลงพื้นที่เหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว มีผู้เสียชีวิตแล้ว 27 ราย บาดเจ็บนับสิบ สั่งเร่งสอบสวนสาเหตุด่วน!!
“อนุทิน” ลงพื้นที่เหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว มีผู้เสียชีวิตแล้ว 27 ราย บาดเจ็บนับสิบ สั่งเร่งสอบสวนสาเหตุด่วน!!
“อนุทิน” ลงพื้นที่เหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว มีผู้เสียชีวิตแล้ว 27 ราย บาดเจ็บนับสิบ สั่งเร่งสอบสวนสาเหตุด่วน!!
“อนุทิน” ลงพื้นที่เหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว มีผู้เสียชีวิตแล้ว 27 ราย บาดเจ็บนับสิบ สั่งเร่งสอบสวนสาเหตุด่วน!!
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