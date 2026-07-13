นาทีหนีตาย! เหตุเพลิงไหม้ผับดังย่านลาดพร้าว สลดพบผู้เสียชีวิตแล้ว 27 ราย คาดมีผู้ติดค้างภายใน (ชมคลิป)

เกิดเหตุระทึกขวัญกลางดึก เพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงชื่อดังใกล้ซอยลาดพร้าว 1 เปลวไฟลุกท่วม-ควันดำพวยพุ่งหนาแน่น นักเที่ยววิ่งหนีตายอลหม่าน ล่าสุดเจ้าหน้าที่ระดมรถน้ำเข้าควบคุมสถานการณ์ สลดพบยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงถึง 27 ราย และยังมีผู้ติดค้างอยู่ภายในห้องน้ำอีกจำนวนมาก
เมื่อเวลา 23.57 น. วันที่ 12 กรกฎาคม 2569 เพจ “Fire & Rescue Thailand" ได้โพสต์คลิปเหตุเพลิงไหม้รุนแรงภายในร้านอาหารแห่งหนึ่ง บริเวณใกล้เคียงซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หลังรับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยในพื้นที่และใกล้เคียง ได้แก่ สถานีพหลโยธิน, พญาไท และห้วยขวาง ได้รีบนำกำลังและรถดับเพลิงเข้าสนับสนุนในที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วนเมื่อเวลา 0.12 น. โดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งระดมหัวฉีดน้ำจำนวน 3 หัวฉีด เพื่อสกัดกั้นเพลิงไม่ให้ลุกลามขยายวงกว้าง
ต่อมาเวลา 00.18 น. เจ้าหน้าที่ในพื้นที่รายงานสถานการณ์เบื้องต้นพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บและมีผู้ติดค้างอยู่ภายในอาคารเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อเร่งทยอยช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกมาอย่างสุดความสามารถ ท่ามกลางกระแสเพลิงและกลุ่มควันหนาทึบที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณ
นอกจากนี้ มีรายงานกระแสข่าวที่น่าสะเทือนใจว่า มีผู้ประสบภัยหลายรายไม่สามารถหนีออกมาได้ทัน และจำเป็นต้องเข้าไปหลบภัยอยู่ภายในห้องน้ำของสถานบันเทิงดังกล่าว ล่าสุดเมื่อเวลา 00.50 น. ทางเพจ "Fire & Rescue Thailand" ได้เปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าสุดสลด โดยระบุว่าขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวพุ่งสูงถึง 27 รายแล้ว
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยยังคงปักหลักอยู่ในที่เกิดเหตุเพื่อควบคุมเพลิงให้ดับสนิท และค้นหาผู้รอดชีวิตรวมถึงร่างผู้เสียชีวิตที่อาจหลงเหลืออยู่ภายในอย่างต่อเนื่อง ส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้และมูลค่าความเสียหายทั้งหมดยังคงต้องรอให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหลังจากเพลิงสงบ
หากมีความคืบหน้าหรือมีการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจนเพิ่มเติมจากทางเจ้าหน้าที่ ทางกองบรรณาธิการจะรีบนำมารายงานและอัปเดตให้ทราบโดยทันที พร้อมร่วมส่งกำลังใจและแรงใจให้แก่ผู้ประสบเหตุ ครอบครัวผู้สูญเสีย รวมถึงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทุกท่านที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างหนัก ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญในครั้งนี้
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