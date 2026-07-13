ไฟไหม้ร้านเหล้าย่านลาดพร้าว ดับสลดไม่ต่ำกว่า 25 ศพ เจ็บหลายราย เร่งส่งโรงพยาบาล

ระทึกกลางดึก! เกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงย่านลาดพร้าวช่วงดึกของคืนวันที่ 12 ก.ค. ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 25 ศพ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายราย เจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือและนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
วันนี้ (12 ก.ค.) เมื่อเวลา 23.57 น. ศูนย์วิทยุพระรามได้รับแจ้งจากสายด่วน 199 ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหาร ใกล้ซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร จึงประสานเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสารเข้าตรวจสอบและระงับเหตุทันที
จากการตรวจสอบพบว่าจุดเกิดเหตุเป็นร้านอาหารและนั่งดื่มชื่อ "โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว" โดยเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางถึงพบเพลิงกำลังโหมลุกไหม้อย่างรุนแรง เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟลวก 1 ราย เจ้าหน้าที่ได้ให้การปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุ พร้อมเร่งใช้น้ำเข้าควบคุมเพลิง
อย่างไรก็ตาม พบว่ายังมีผู้ติดค้างอยู่ภายในอาคารเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร พหลโยธิน พญาไท และห้วยขวาง เข้าสนับสนุนการปฏิบัติการ พร้อมใช้น้ำดับเพลิงรวม 3 หัวฉีด
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ 35 นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตแล้ว 9 ราย โดยส่วนใหญ่เสียชีวิตอยู่ภายในบริเวณห้องน้ำ นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่เร่งลำเลียงส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อให้การรักษา ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้และจำนวนผู้ประสบเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
ต่อมาศูนย์วิทยุพระราม 199 รายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อเวลา 00.32 น. เหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารใกล้เคียงซอยลาดพร้าว 1 ขณะนี้เพลิงสงบ รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดจำนวน 25 ราย ชาย 8 ราย หญิง 17 ราย
ต่อมาเวลา 01.30 น. นายกฯ