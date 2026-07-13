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ไฟไหม้ร้านเหล้าย่านลาดพร้าว ดับสลดไม่ต่ำกว่า 25 ศพ เจ็บหลายราย เร่งส่งโรงพยาบาล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ระทึกกลางดึก! เกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงย่านลาดพร้าวช่วงดึกของคืนวันที่ 12 ก.ค. ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 25 ศพ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายราย เจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือและนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน

วันนี้ (12 ก.ค.) เมื่อเวลา 23.57 น. ศูนย์วิทยุพระรามได้รับแจ้งจากสายด่วน 199 ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหาร ใกล้ซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร จึงประสานเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสารเข้าตรวจสอบและระงับเหตุทันที

จากการตรวจสอบพบว่าจุดเกิดเหตุเป็นร้านอาหารและนั่งดื่มชื่อ "โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว" โดยเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางถึงพบเพลิงกำลังโหมลุกไหม้อย่างรุนแรง เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟลวก 1 ราย เจ้าหน้าที่ได้ให้การปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุ พร้อมเร่งใช้น้ำเข้าควบคุมเพลิง
อย่างไรก็ตาม พบว่ายังมีผู้ติดค้างอยู่ภายในอาคารเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร พหลโยธิน พญาไท และห้วยขวาง เข้าสนับสนุนการปฏิบัติการ พร้อมใช้น้ำดับเพลิงรวม 3 หัวฉีด

เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ 35 นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตแล้ว 9 ราย โดยส่วนใหญ่เสียชีวิตอยู่ภายในบริเวณห้องน้ำ นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่เร่งลำเลียงส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อให้การรักษา ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้และจำนวนผู้ประสบเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

ต่อมาศูนย์วิทยุพระราม 199 รายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อเวลา 00.32 น. เหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารใกล้เคียงซอยลาดพร้าว 1 ขณะนี้เพลิงสงบ รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดจำนวน 25 ราย ชาย 8 ราย หญิง 17 ราย

ต่อมาเวลา 01.30 น. นายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูลลงพื้นที่เกิดเหตุไฟไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าว เกาะติดสถานการณ์























ไฟไหม้ร้านเหล้าย่านลาดพร้าว ดับสลดไม่ต่ำกว่า 25 ศพ เจ็บหลายราย เร่งส่งโรงพยาบาล
ไฟไหม้ร้านเหล้าย่านลาดพร้าว ดับสลดไม่ต่ำกว่า 25 ศพ เจ็บหลายราย เร่งส่งโรงพยาบาล
ไฟไหม้ร้านเหล้าย่านลาดพร้าว ดับสลดไม่ต่ำกว่า 25 ศพ เจ็บหลายราย เร่งส่งโรงพยาบาล
ไฟไหม้ร้านเหล้าย่านลาดพร้าว ดับสลดไม่ต่ำกว่า 25 ศพ เจ็บหลายราย เร่งส่งโรงพยาบาล
ไฟไหม้ร้านเหล้าย่านลาดพร้าว ดับสลดไม่ต่ำกว่า 25 ศพ เจ็บหลายราย เร่งส่งโรงพยาบาล
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